Lourde chute et inquiétude pour le héros local Clément Noël

Le champion olympique français Clément Noël, qui a gagné les deux premiers slaloms de la saison de Coupe du monde, a lourdement chuté samedi lors du géant de Val d'Isère et est incertain pour le slalom de dimanche.

Clément Noël boîte après sa chute sur le géant de Val d’Isère, il s’est cassé les dents de devant et souffre d’une douleur à la cheville droite. Pas sûr qu’il prenne le départ du slalom demain. pic.twitter.com/XA4LpUKxRI — ici Pays de Savoie (@icipaysdesavoie) December 14, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

Parti avec le dossard 31 sous la neige et avec une mauvaise visibilité, le Français, chez lui à Val d'Isère, a commencé à dévaler la Face de Bellevarde, mais a pris de plein fouet une porte après 45 secondes de course et a terminé dans les filets.

Noël s'est rapidement relevé mais a semblé touché à la jambe droite. Il a ensuite pu rechausser les skis et descendre en bas de la piste, en s'appuyant uniquement sur sa jambe gauche.

Dents cassées et cheville douloureuse

Dans la zone d'arrivée, le Français, qui avait fait le choix de s'aligner samedi sur son premier géant de l'hiver, apparaissant de bonne humeur mais semblait avoir des dents cassées et souffrir de la cheville droite. On n'a pour le moment pas plus de détails sur son état et on ne sait pas s'il s'alignera dimanche sur le slalom, où il est très attendu.

Vainqueur des deux premiers slaloms de l'hiver à Levi (Finlande) et à Gurgl (Autriche) le mois dernier, Noël visait dimanche à Val d'Isère, sa station d'adoption depuis l'adolescence, une troisième victoire en trois courses entre les piquets.