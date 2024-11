Natalie Maag veut s'établir parmi l'élite mondiale de la luge. La Zurichoise, qui fêtera ses 27 ans vendredi, a franchi un palier l'hiver dernier en remportant de l'argent aux Mondiaux.

Mais la Suissesse est actuellement handicapée par une blessure à un pied, suite à une chute dans les escaliers lors du dernier camp d'entraînement. Elle ne sera donc pas au sommet de sa forme pour entamer la Coupe du monde samedi à Lillehammer.

Natalie Maag s'alignera, mais elle devra composer avec la douleur. «Cela m'accompagnera sans aucun doute pendant les trois premières étapes de la Coupe du monde», explique la Zurichoise. Elle éprouve encore un peu de peine à tendre le pied, ce qui peut lui coûter quelques centièmes lors de chaque manche.

Son été avait déjà été parsemé par d'autres blessures. L'une à un doigt, l'autre à une épaule. Elle avait dès lors dû apporter quelques ajustements à ses entraînements.

Avec les Allemandes

Mais cela ne l'empêche pas d'aborder les prochains mois avec confiance sur la route qui doit la mener jusqu'aux Jeux olympiques 2026. Les expériences et succès de la dernière saison l'aident beaucoup dans cette optique. Depuis longtemps, Natalie Maag s'est entraînée sur les pistes avec les Allemandes et a bénéficié aussi des conseils de leur staff.

Cet été, elle a toutefois passé davantage de temps en Suisse, Elle y a notamment beaucoup travaillé sa condition physique avec Daniela Mühlebach. Elle a indiqué être plus qu'heureuse des résultats de ses tests de force.

La saison dernière n'a pourtant pas été simple. La Suissesse a pu d'abord régulièrement figurer dans le top 10, mais elle a dû lutter avec «d'énormes problèmes mentaux», avoue-t-elle. Dès lors, son exploit des Mondiaux, où elle a pris une inattendue deuxième place du sprint derrière sa collègue de chambre et meilleure amie Julia Taubitz, s'est avéré d'autant plus important. Mais elle a peut-être fait un pas encore plus déterminant en confirmant trois semaines plus tard avec un nouveau podium (2e) en Coupe du monde.

En mixte avec un Australien

Il n'y a plus de sprints au programme cette année, mais cela ne gêne pas la Suissesse, qui n'a jamais vraiment apprécié ce format. A la place, il y aura désormais une compétition mixte. Natalie Maag devra la disputer avec l'Australien Alex Ferlazzo, cinquième des Mondiaux, car aucun lugeur suisse n'a le niveau requis. Elle se réjouit de cette nouvelle expérience à venir.

La Zurichoise a constaté que son statut avait légèrement changé vis-à-vis des Allemandes, qui la considèrent désormais comme une rivale à prendre au sérieux. A l'entraînement, elle est parfois lancée parmi les dernières afin que les autres puissent disposer des meilleures conditions de piste. Natalie Maag a par contre d'excellentes relations avec Patric Leitner, le nouvel entraîneur allemand, qu'elle connaît depuis longtemps.

Test de la piste olympique

Même si le début de saison s'annonce douloureux et un peu compliqué, la Suissesse attend avec impatience la fin mars. A cette date, elle devrait être l'une des trois lugeuses à pouvoir tester la nouvelle piste olympique de Cortina d'Ampezzo, pour autant que celle-ci soit prête. Actuellement, seule la moitié a été mise en place.

«La Chine, c'était très spécial avec le Covid et sans spectateurs», relève celle qui avait pris la 9e place à Pékin. «Ce ne serait pas joli si nous autres lugeurs et bobeurs devrions aller disputer nos épreuves dans un autre pays que l'Italie», dit-elle. Mais d'ici, son objectif, c'est de retrouver l'intégralité de ses moyens physiques.

