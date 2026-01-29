En ski alpin comme dans d'autres disciplines, Swiss Olympic a choisi de privilégier des athlètes en devenir pour façonner sa sélection pour les Jeux: Delia Durrer, Janine Schmitt et Malorie Blanc. Pour l'heure, seule la dernière a décroché un podium, et toutes sont encore en quête de constance au plus haut niveau.

A l'aune de ses premiers Jeux, Malorie Blanc dégage une grande sérénité. A Crans-Montana, elle se réjouit d'avoir obtenu ses tenues olympiques. «On a dû aller les chercher mardi à Zurich, ça donne un avant-goût. Je me réjouis d'être là-bas et de profiter», s'exclame la Valaisanne en marge de la compétition sur le Haut-Plateau.

Des JO treize mois après

Cependant, la skieuse d'Ayent pourrait afficher des motifs d'inquiétude après son week-end raté à Tarvisio, avec une 29e place comme meilleur résultat en deux courses. Pour elle, c'est désormais «une autre histoire, une autre piste», et souhaite produire son ski «de la plus simple des manières».

Celle qui se présentera au départ des JO treize mois seulement après ses débuts en Coupe du monde sait qu'elle doit encore s'améliorer sur les parties de glisse, mais veut briller à domicile. «C'est une piste qui me correspond, donc j'ai des idées en tête et je me concentre sur les choses que je peux influencer. Je me sens déjà extrêmement chanceuse d'être à ce niveau après ma blessure», avance celle qui s'était blessée au genou après une chute à Crans-Montana en 2024.

Schmitt en quête de confirmation

A 25 ans, Janine Schmitt a claqué une cinquième place à Zauchensee le 10 janvier pour obtenir son ticket olympique, mais n'a pas réussi à enchaîner à Tarvisio. Pourtant, la St-Galloise arrive en Valais avec la confiance, elle qui n'avait jamais intégré le top 15 en Coupe du monde avant son exploit en Autriche.

«Je dois encore acquérir de l'expérience sur certains tracés, mais moins sur celui de Crans-Montana, où j'ai disputé déjà deux étapes de Coupe du monde», se réjouit la Suissesse, satisfaite de son premier entraînement.

Auréolée d'un ticket olympique, celle qui fait partie des nouveaux visages de la vitesse féminine doit désormais prouver qu'elle est capable de signer d'autres performances de premier choix: «Je suis très heureuse d'être sélectionnée pour les Jeux, mais il faut se concentrer sur la course et la performance, car après les JO les courses continuent.»

La dureté du haut niveau

Contrairement à Malorie Blanc et Janine Schmitt, Delia Durrer n'avait pas validé les critères de sélection de Swiss-Ski, elle qui ne compte qu'une 18e place à la descente de Val d'Isère comme meilleur résultat cet hiver. La Nidwaldienne de 23 ans a même damé le pion à Joana Hählen, qui pouvait se targuer d'une 13e place lors du rendez-vous de Tarvisio, à une semaine de l'annonce de la sélection.

Mais à 33 ans, la Bernoise revenue de blessure n'a elle non plus pas atteint les résultats exigés par la fédération, qui a fait le choix de la jeunesse. «On était consciente au sein de l'équipe que les blessures qui ont touché certaines athlètes (réd: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami) ont ouvert la possibilité d'une sélection», admet Durrer, qui compte 52 départs sur le Cirque blanc. «Joana est une amie. C'est une des choses les plus dures dans le sport de haut niveau, où tous les membres de l'équipe de Suisse ont les mêmes rêves».

Le fait de ne pas avoir décroché la sélection par la voie officielle est une pression supplémentaire, acquiesce Durrer. «Je ne réalise pas encore ce que cette sélection signifie, mais je tente de prendre le départ avec de nouveaux objectifs à chaque fois».