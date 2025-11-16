  1. Clients Privés
Ski alpin Marcel Hirscher repousse sa rentrée

ATS

16.11.2025 - 12:29

L'octuple vainqueur du général de la Coupe du monde Marcel Hirscher a annoncé sur Instagram qu'il repoussait sa rentrée.

Keystone-SDA

16.11.2025, 12:29

16.11.2025, 12:51

Le Néerlandais ne reprendra la compétition qu'au mois de janvier, juste avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

«Il y a du progrès. La précision s'améliore. Je serai de retour en janvier», a écrit samedi soir le skieur de 36 ans, qui était tombé malade courant octobre et avait renoncé à participer tant au géant d'ouverture à Sölden qu'au slalom de Levi ce dimanche.

Hirscher avait tenté l'hiver dernier un retour après cinq ans sans compétition. Mais après seulement trois courses en Coupe du monde où il avait terminé loin des meilleurs, l'Autrichien, qui court désormais pour les Pays-Bas, s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un entraînement, signant la fin de sa saison et jetant un gros doute sur la suite de sa carrière.

En juin, il avait annoncé qu'il voulait toutefois tenter un nouveau retour à la compétition pour l'hiver 2025/26, marqué par les JO de Milan-Cortina.

