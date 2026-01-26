  1. Clients Privés
Ski alpin Coup dur pour la Suisse ! Un descendeur se blesse gravement 

ATS

26.1.2026 - 10:49

Marco Kohler est forfait pour les Jeux olympiques. Comme l'a annoncé Swiss-Ski lundi, le Zurichois de 28 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors de sa chute dans la descente de Kitzbühel.

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:49

26.01.2026, 11:18

Le Suisse sera opéré dans les prochains jours. Il profitera également de cette pause pour soigner une ancienne blessure au genou gauche. Le Zurichois ne participera donc pas aux JO, alors qu'il avait atteint les minimas requis en descente.

Descente de Kitzbühel. «Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Descente de Kitzbühel«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

En 2024, Kohler s'était déjà déchiré le ligament croisé du genou droit lors de la descente de Wengen, et celui du genou gauche en 2020.

Sueurs froides à Kitzbühel. Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

Sueurs froides à KitzbühelSauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset

Sur le même thème

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Découvrez les réactions de Marco Odermatt (1er), Giovanni Franzoni (3e), Franjo von Allmen (4e), Alexis Monney (5e) et Justin Murisier (17e) après la descente de Wengen.

17.01.2026

Alexis Monney en piste à Wengen, son Fan’s Club en fête

Alexis Monney en piste à Wengen, son Fan’s Club en fête

Trois cars, 250 personnes et une ferveur intacte : près d’un quart du Fan’s Club d’Alexis Monney avait fait le déplacement samedi à Wengen depuis Châtel-Saint-Denis pour soutenir son héros.

17.01.2026

