Coup dur pour la Suisse ! Un descendeur se blesse gravement

Marco Kohler est forfait pour les Jeux olympiques. Comme l'a annoncé Swiss-Ski lundi, le Zurichois de 28 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors de sa chute dans la descente de Kitzbühel.

Keystone-SDA ATS

Le Suisse sera opéré dans les prochains jours. Il profitera également de cette pause pour soigner une ancienne blessure au genou gauche. Le Zurichois ne participera donc pas aux JO, alors qu'il avait atteint les minimas requis en descente.

En 2024, Kohler s'était déjà déchiré le ligament croisé du genou droit lors de la descente de Wengen, et celui du genou gauche en 2020.

