Commentaire Marco Odermatt : 28 ans et déjà le meilleur skieur de l'histoire ?

Arthur Rappaz

8.10.2025

Depuis la retraite de la légende Roger Federer, Marco Odermatt s’est imposé comme le nouveau porte-drapeau du sport suisse. S’il a rapidement conquis le coeur des Suisses de par sa bonhomie et ses performances exceptionnelles, le Nidwaldien, qui fête ce mercredi 8 octobre ses 28 ans, peut-il déjà être considéré comme le plus grand skieur de l’histoire ?

Marco Odermatt, c’est qui ?

Marco Odermatt, c’est qui ?

Marco Odermatt est depuis plusieurs hivers une superstar du ski alpin. Globe de cristal du général, champion du monde ou encore médaillé olympique, le natif de Nidwald a déjà presque tout gagné. Mais qui est «Odi» ?

10.11.2023

Arthur Rappaz

08.10.2025, 15:00

Le Mozart des skis, véritable ogre de sa discipline, séduit bien au-delà des simples amateurs de ski. Son nom est désormais connu de la plupart des Suisses. Avec son sourire contagieux, Marco Odermatt n’est pas seulement un charmant représentant de la «classe à la suisse». Le Nidwaldien impressionne surtout par son incroyable capacité à performer et à remporter des courses avec une régularité hors du commun.

Car Odermatt ne se contente pas d’être compétitif. Il ne se satisfait pas de rafler un globe de temps à autre dans sa discipline fétiche, le géant. Non. Il accapare presque tous les globes depuis deux saisons - presque trois, si l’on omet celui de descente qui lui a échappé lors de l’hiver 2022-2023.

Swiss-Ski Night. Marco Odermatt et Camille Rast à l'honneur

Swiss-Ski NightMarco Odermatt et Camille Rast à l'honneur

En d’autres mots, «Odi» écrase la concurrence, avec le sourire, et souvent avec une domination telle qu’elle éteint le suspense de la saison de ski alpin. Mais Odermatt n’en a cure : il a faim de succès.

Lorsqu’on se penche sur ses chiffres, le vertige guette. À seulement 28 ans, et avec encore de belles années devant lui - si les blessures l’épargnent - le Nidwaldien suit déjà une trajectoire qui le positionne parmi les plus grandes légendes de ce sport.

Le meilleur, c’est qui ?

Mais où situer concrètement le niveau de Marco Odermatt ? Est-il déjà le plus grand skieur de l’histoire ? Certes, les époques sont difficilement comparables (matériel, entraînement, niveau de compétitivité, etc.) et le concept de «meilleur skieur» reste débattable et fourre-tout. Mais il est possible d’évaluer les réussites numériques de chacun dans le contexte de son temps, pour déterminer le «skieur le plus couronné de succès de tous les temps».

Ski alpin. «Odi» encore une fois le plus riche : découvrez le classement des gains !

Ski alpin«Odi» encore une fois le plus riche : découvrez le classement des gains !

Et à ce jeu-là, Odermatt évolue déjà dans la cour des grands : la saison dernière, en portant à 45 ses victoires en Coupe du monde, il a dépassé les 40 succès de Pirmin Zurbriggen et égalé les quatre globes généraux d’Hermann Maier. Certes, ces deux légendes ont, respectivement, remporté davantage de médailles olympiques et mondiales, mais leurs palmarès sont déjà comparables - et celui d’Odermatt reste largement extensible.

Au final, seuls deux monuments du ski alpin paraissent encore hors d’atteinte : la légende suédoise Ingemar Stenmark, avec ses 86 victoires et ses cinq titres mondiaux, et l’Autrichien Marcel Hirscher, avec huit globes du général, sept titres mondiaux et 67 victoires.

Le plaisir comme moteur premier

La reprise approche

Marco Odermatt repartira à la chasse aux victoires dès le 26 octobre prochain à Sölden, où il disputera sa première course de l’hiver 2025-26, un géant.

En d’autres termes, Odermatt fait déjà partie des plus grands noms, même si le sommet reste escarpé. Son style unique et sa constance en font déjà une légende - peut-être pas encore la plus grande, mais seules sa volonté ou l’infortune semblent pouvoir le freiner.

Ski alpin. Son journal de bord, son avenir... Marco Odermatt fait le point

Ski alpinSon journal de bord, son avenir... Marco Odermatt fait le point

Il confiait d’ailleurs, lors d'une conférence de presse organisée par sa marque de ski Stöckli en avril, vouloir continuer à disputer les trois disciplines «plein pot» encore deux saisons, avec en ligne de mire les JO de 2026 et les Mondiaux de Crans-Montana en 2027, avant de lever un peu le pied : «Je préfère skier encore deux ou trois ans avec un programme réduit, sans perdre le plaisir, plutôt que d’être épuisé et de ne plus rien vouloir savoir du ski en compétition.»

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Invité vendredi chez son équipementier, Stöckli, Marco Odermatt a évoqué son avenir. «Je préfère skier encore deux ou trois ans de plus avec un programme réduit, sans perdre le plaisir, plutôt que d'être un jour épuisé.»

11.04.2025

Marco Odermatt doit s’écouter. Devenir le plus grand ? Peut-être. Mais la finalité doit rester de skier, de découper les pistes avec le sourire, et avec le plaisir qui l’a toujours défini.

Palmarès de Marco Odermatt

  • 45 victoires en Coupe du monde
  • 4 grands globes de cristal
  • 9 petits globes de cristal (4 de géant, 3 de super-G et 2 de descente)
  • 3x champion du monde (descente et géant 2023, super-G 2025)
  • 1x champion olympique (géant 2022)
Montre plus

