Ski alpin Marco Odermatt a une cinglante revanche à prendre à Sölden

ATS

26.10.2025 - 04:01

Au tour des messieurs d'entrer en scène à Sölden pour le traditionnel géant d'ouverture de la Coupe du monde. La 1re manche est programmée dès 10h dimanche.

Marco Odermatt a une revanche à prendre à Sölden
Marco Odermatt a une revanche à prendre à Sölden
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 04:01

26.10.2025, 09:28

Patron du ski masculin, Marco Odermatt a une revanche à prendre sur le glacier du Rettenbach. Le Nidwaldien avait connu l'élimination dès la première manche l'an dernier, alors qu'il visait une troisième victoire d'affilée à Sölden.

Loïc Meillard, qui espère pouvoir rivaliser avec son compère dans la lutte pour le classement général, voudra également frapper d'entrée un grand coup. Mais le skieur d'Hérémence, forfait l'an dernier en raison de douleurs au dos, n'a jamais fait mieux que 5e à Sölden.

Les Suisses avaient d'ailleurs manqué le coche pour la première course de la saison 2024/25. Seul Gino Caviezel, 9e, avait terminé dans le top 10 d'un géant marqué par un triplé norvégien. Le Grison, opéré au genou droit en janvier, est absent à Sölden, tout comme le vainqueur sortant Alexander Steen Olsen.

Archive sur le ski alpin

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Invité vendredi chez son équipementier, Stöckli, Marco Odermatt a évoqué son avenir. «Je préfère skier encore deux ou trois ans de plus avec un programme réduit, sans perdre le plaisir, plutôt que d'être un jour épuisé.»

11.04.2025

