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Ski alpin Marco Odermatt : appelez-le désormais Docteur !

Clara Francey

5.5.2026

Encore une récompense pour Marco Odermatt : lundi soir, l’EPFL a décerné à la star du ski suisse un... doctorat honoris causa !

Rédaction blue Sport

05.05.2026, 13:40

05.05.2026, 14:15

Après Roger Federer en 2017, Marco Odermatt est devenu lundi soir le deuxième sportif suisse à se voir décerner un doctorat honoris causa. Celui-ci lui a été remis à Écublens par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), dont le laboratoire collabore étroitement avec son équipementier Stöckli.

Si le détenteur de cinq gros globes de cristal n’a jamais fréquenté les bancs de l’université, ce titre - habituellement réservé aux scientifiques - lui a été attribué «en reconnaissance de ses performances exceptionnelles dans le domaine du ski alpin, domaine où il s’impose comme l’une des figures majeures au niveau international.»

Descente de Courchevel. Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

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«Champion olympique et multiple vainqueur de la Coupe du monde, il incarne l’excellence fondée sur la maîtrise technique, la constance et la résilience. Marco Odermatt se distingue également par sa capacité remarquable à optimiser l’équilibre entre le mental, le physique et l’équipement, illustrant une approche à la fois rigoureuse et innovante de la performance, qu’il allie à une grande richesse sur le plan humain», peut-on également lire sur son diplôme.

Bien qu’il croule déjà sous les distinctions, lui qui, pas plus tard que le mois dernier, a été élu sportif suisse de l’année 2025, «Odi» n’a pas caché son émotion. «C’est quelque chose de très spécial pour moi. Pendant et même après ma carrière de skieur, je n’aurais jamais imaginé obtenir un jour le titre de docteur. C’est donc un très grand honneur. Quand j’ai obtenu ma maturité gymnasiale, je pensais que ce serait mon plus haut diplôme, car je me suis ensuite très rapidement installé en Coupe du monde», s’est réjoui le Nidwaldien de 28 ans au micro de la SRF.

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