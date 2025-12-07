Marco Odermatt a largement dominé la première manche du géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien a repoussé ses premiers adversaires à 0''86.

Marco Odermatt dans ses oeuvres à Beaver Creek. IMAGO/Imagn Images

Keystone-ATS Clara Francey

On a le sentiment que quand il est fâché après un résultat moyen pour lui, le patron du ski mondial se montre intraitable par la suite. 5e du Super-G vendredi, Marco Odermatt a visiblement envie d'aller chercher sa 49e victoire en Coupe du monde et son 28e géant.

Il lui faudra être aussi précis dès 21h lors de la deuxième manche, mais le skieur d'Hergiswil a posé les bases d'une excellente performance. Son deuxième secteur fut parfait et il a su être constant en dépit de la fatigue qui s'installe à une altitude aussi élevée (près de 3000 m).

Derrière lui, Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen pointent à 0''86. Les autres Suisses sont un peu plus loin. Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler se place au 5e rang provisoire à 0''94. Loïc Meillard a lui concédé 1''23 et se retrouve 8e. Luca Aerni s'est bien défendu avec sa 15e place à 1''59. Il n'est finalement qu'à 0''73 du duo au deuxième rang. Très bonne 21e place pour Lenz Hächler, ce qui fait que les cinq helvètes au départ se sont tous qualifiés pour la deuxième manche.