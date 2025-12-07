  1. Clients Privés
Géant de Beaver Creek Marco Odermatt bien parti pour vaincre le signe indien

Clara Francey

7.12.2025

Marco Odermatt a largement dominé la première manche du géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien a repoussé ses premiers adversaires à 0''86.

Marco Odermatt dans ses oeuvres à Beaver Creek.
Marco Odermatt dans ses oeuvres à Beaver Creek.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-ATS

07.12.2025, 18:55

07.12.2025, 19:49

On a le sentiment que quand il est fâché après un résultat moyen pour lui, le patron du ski mondial se montre intraitable par la suite. 5e du Super-G vendredi, Marco Odermatt a visiblement envie d'aller chercher sa 49e victoire en Coupe du monde et son 28e géant.

Beaver Creek. Super-G morose pour les Suisses, Kriechmayr tire son épingle du jeu

Beaver CreekSuper-G morose pour les Suisses, Kriechmayr tire son épingle du jeu

Il lui faudra être aussi précis dès 21h lors de la deuxième manche, mais le skieur d'Hergiswil a posé les bases d'une excellente performance. Son deuxième secteur fut parfait et il a su être constant en dépit de la fatigue qui s'installe à une altitude aussi élevée (près de 3000 m).

Géant de Beaver Creek. Marco Odermatt a une sacrée revanche à prendre

Géant de Beaver CreekMarco Odermatt a une sacrée revanche à prendre

Derrière lui, Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen pointent à 0''86. Les autres Suisses sont un peu plus loin. Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler se place au 5e rang provisoire à 0''94. Loïc Meillard a lui concédé 1''23 et se retrouve 8e. Luca Aerni s'est bien défendu avec sa 15e place à 1''59. Il n'est finalement qu'à 0''73 du duo au deuxième rang. Très bonne 21e place pour Lenz Hächler, ce qui fait que les cinq helvètes au départ se sont tous qualifiés pour la deuxième manche.

