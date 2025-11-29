La réaction inattendue de Marco Odermatt : «Cela semble idiot»

Marco Odermatt, qui était en passe de signer le meilleur temps de la première manche du géant de Copper Mountain vendredi, a finalement connu l’élimination après une glissade. Sa frustration est toutefois restée modérée dans l'aire d'arrivée.

Copper Mountain : Marco Odermatt part à la faute en géant 28.11.2025

Après deux victoires en autant de courses disputées, le début de saison parfait de Marco Odermatt a été brutalement stoppé lors du géant de Copper Mountain. Le Nidwaldien a pourtant fait forte impression dès les premières portes, distançant ses concurrents et possédant déjà une avance confortable au deuxième temps intermédiaire.

Mais après 50 secondes de course, tout s’est écroulé : Odermatt glisse dans un virage à droite, n’arrive pas à se rattraper et est éliminé après une faute de ski intérieur. Ses hochements de tête peu après laissent alors penser que la colère est grande chez le champion suisse.

«Bizarrement, je ne suis pas fâché»

Dans une interview accordée à la «SRF» dans la zone d'arrivée, Odermatt déclare toutefois : «Bizarrement, je ne suis pas fâché. Ces derniers jours ont été éprouvants avec une petite grippe. Hier (ndlr : lors de sa victoire en super-G), j’ai dû dépenser beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, j'ai réussi à me motiver à nouveau, mais j'ai dérapé. Ensuite, j’étais presque soulagé de ne pas devoir repartir une deuxième fois, même si cela semble un peu idiot.»

Le Nidwaldien a rapidement analysé son erreur : «Une faute classique sur le ski intérieur, typique sur ce type de neige. C’est malheureusement déjà arrivé très souvent. C'est dommage, cela ne m'arrive jamais à l'entraînement. Mais en course, on pousse à fond et on n’est pas aussi précis dans ses appuis que sur une piste glacée. Du coup, j’ai mis un peu trop de poids sur le ski intérieur, et ça n’a pas tenu.»

Mais l'athlète de 28 ans ne va pas s’attarder sur cet échec. «Bien récupérer maintenant et remettre les gaz à Beaver Creek» : telle est la devise d'Odermatt. Le week-end prochain, une descente, un super-G et un nouveau géant sont au programme.

