Kitzbühel Marco Odermatt : «C'est une Streif plutôt facile cette année»

ATS

22.1.2026 - 10:50

Arrivé à Kitzbühel, Marco Odermatt évoque une éventuelle gestion tactique en super-G, une Streif «plutôt facile» qui pourrait le désavantager et son grand objectif: remporter le chamois doré en descente. Interview.

Marco Odermatt mercredi lors du second entraînement en vue de la descente de Kitzbühel.
Marco Odermatt mercredi lors du second entraînement en vue de la descente de Kitzbühel.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 10:50

22.01.2026, 10:59

Marco Odermatt, de nombreux coureurs ont déclaré que la Streif est plus facile à dompter cette année que les autres années. Partagez-vous cet avis?

«C'est une Streif plutôt facile, oui. La piste est plus calme et moins glacée que certaines années. Cela rend fondamentalement la descente de Kitzbühel plus accessible.»

Est-ce un désavantage pour vous? Vous avez souvent dit aimer les conditions difficiles.

«Cela rend clairement la victoire plus compliquée à aller chercher, parce que le cercle des favoris s'élargit quand c'est plus facile à skier. A Kitzbühel, des numéros de dossard plus élevés peuvent parfois aussi être un avantage. Chaque année, il y a des surprises, des athlètes qui prennent tous les risques et chez qui tout fonctionne. C'est pour cela que les places sur le podium seront à nouveau très chères.»

Après ses performances à Wengen et ses deux premières places lors des entraînements ici à Kitzbühel, Giovanni Franzoni est en feu. Ce serait une surprise si on retrouvait l'Italien sur le podium?

«Non, je ne pense plus qu'on puisse parler de surprise. Tout le monde l'a désormais tout en haut de sa liste.»

Super-G de Wengen. La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Super-G de WengenLa surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

L'année dernière, vous aviez concédé que votre victoire en super-G vous avait coûté trop d'énergie avant la descente. Allez-vous un peu lever le pied vendredi?

«Non, certainement pas consciemment. Mais on ne peut pas contrôler l'inconscient. Pendant la course, c'est le corps qui décide où se situe la limite et à quel point il veut la victoire. Ce que je sais, c'est que je prendrai le départ du super-G avec l'envie de gagner.»

La victoire en descente à Kitzbühel est l'un de vos derniers grands objectifs. Mais certains experts estiment qu'il vaudrait mieux que vous ne gagniez pas encore ici, car vous pourriez commencer à vous ennuyer. Que leur répondez-vous?

«Je n'ai clairement jamais eu ce genre de pensées. C'est la plus grande course de notre sport. La gagner fait partie du parcours quand on veut être l'un des meilleurs skieurs. Cela reste donc le grand objectif: remporter un jour cette descente, et de préférence déjà cette année. Je suis en forme, en bonne santé, j'ai confiance. Et ce n'est pas comme si ma saison pourrait être jugée mauvaise si je ne devais pas gagner samedi.»

Beat Feuz sur la Streif. «Cet accident m’a servi de preuve que j'avais fait une bêtise»

Beat Feuz sur la Streif«Cet accident m’a servi de preuve que j'avais fait une bêtise»

Archive de Wengen

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Marco Odermatt : «Sans prendre de gros risques, on ne peut pas gagner»

Découvrez les réactions de Marco Odermatt (1er), Giovanni Franzoni (3e), Franjo von Allmen (4e), Alexis Monney (5e) et Justin Murisier (17e) après la descente de Wengen.

17.01.2026

