Val Gardena Marco Odermatt en quête de revanche sur la Saslong

ATS

20.12.2025 - 04:02

Vainqueur jeudi de la descente sprint, mais battu par Jan Zabystran lors du Super-G de Val Gardena, Marco Odermatt veut sa revanche. Et ce dès samedi avec la vraie descente de la Saslong.

Marco Odermatt espère bien signer sa 51e victoire samedi.
Marco Odermatt espère bien signer sa 51e victoire samedi.
EPA

Keystone-SDA

20.12.2025, 04:02

20.12.2025, 07:47

Vainqueur des deux dernières descentes italiennes, Odermatt sera le grandissime favori à sa propre succession. Dominateur lors de l'entraînement, le patron de la Coupe du monde va quand même devoir s'employer et prier que les conditions météorologiques n'avantagent pas trop les dossards élevés.

Car jeudi dans le Ciaslat, «Super Marco» a appuyé sur le champignon comme personne. Mais le Nidwaldien sait qu'il peut faire encore mieux. Sorti en Super-G mais 2e de la descente, Franjo von Allmen sera gonflé à bloc. Le champion du monde de la spécialité peut aussi profiter de la possible fatigue du skieur d'Hergiswil, qui aura encore le géant d'Alta Badia dimanche pour clore une fin de semaine dantesque.

