Descente de Wengen «Odi» favori pour le 4 à la suite, malgré l’avènement de Franzoni

ATS

17.1.2026 - 04:01

Une semaine après sa 5e victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série. A Wengen, le Nidwaldien est le favori naturel de la descente du Lauberhorn samedi (12h30).

Marco Odermatt va-t-il signer une quatrième victoire de suite en descente à Wengen ?
Marco Odermatt va-t-il signer une quatrième victoire de suite en descente à Wengen ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.01.2026, 04:01

17.01.2026, 07:57

«Odi» a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen.

Super-G de Wengen. La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Super-G de WengenLa surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Sa quatrième place en super-G vendredi ne doit pas vraiment l'inquiéter. En descente, il a une longueur d'avance sur ses rivaux, et la piste du Lauberhorn est peut-être celle qu'il maîtrise le mieux.

Super-G de Wengen. «On ne voyait plus vraiment où on allait» - Les Romands font la grimace

Super-G de Wengen«On ne voyait plus vraiment où on allait» - Les Romands font la grimace

A 28 ans, il compte désormais six victoires dans la discipline reine. Outre Wengen, il s'est imposé deux fois à Val Gardena (2024 et 2025) et une fois à Beaver Creek (2025).

Les femmes à Tarvisio

Les femmes aussi disputent des épreuves de vitesse ce week-end, à Tarvisio (Italie). Victorieuse le week-end dernier à Zauchensee (Autriche), Lindsey Vonn est favorite de la descente de samedi (10h45). Difficile d'imaginer les Suissesses rivaliser avec la «Speed Queen».

Descente de Zauchensee. Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Descente de ZauchenseeLindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial.

15.01.2026

