Marco Odermatt fulmine : «C’était la pire course des cinq ou six dernières années»

Marco Odermatt a complètement raté son dernier super-G de l’hiver samedi à Kvitfjell en Norvège. 19e à près de 2 secondes du vainqueur Dominik Paris, le Nidwaldien se consolera toutefois avec un nouveau globe de la discipline.

Marco Odermatt a complètement raté son dernier super-G de l’hiver ats

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Gregoire Galley

Marco Odermatt n’avait pas la mine des grands jours après sa prestation décevante lors de la dernière course de vitesse de la saison 2025-2026 de Coupe du monde.

«Les sentiments sont partagés, a expliqué le skieur de 28 ans à SRF. Ca m’énerve d’avoir fait une course aussi catastrophique. C’était la pire course des cinq ou six dernières années. Ce n’est pas une belle manière de clore la saison en vitesse. J'aurais bien aimé finir sur un podium avec le globe pour avoir de bonnes émotions. En descente, c’était solide, même s'il a manqué le dernier risque pour être tout devant. En Super‐G par contre, j’étais à des kilomètres, je n’ai pas réussi une seule courbe. C’était vraiment très faible.»

Après une saison éprouvante, la fatigue se fait ressentir chez le Suisse. «Déjà ce matin, j’ai senti que la tension et le plaisir n’étaient pas vraiment là. Je n’avais jamais ressenti ça avant. Mais j’ai pensé qu'une fois au départ, cela reviendrait. Je n'ai pas trouvé la clef. J’ai le globe en main parce que d’autres ont fait des erreurs et je ne me suis pas senti comme étant le supergéantiste le plus constant», a-t-il ajouté.

Marco Odermatt doit maintenant se remobiliser pour mardi et le géant d'Hafjell. C'est là qu'il devra puiser dans ses réserves pour conserver le globe du géant. Il possède 48 points de marge sur Lucas Pinheiro Braathen.