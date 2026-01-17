  1. Clients Privés
Descente de Wengen «Odermasterclass», chef-d’œuvre : le patron en démonstration !

ATS

17.1.2026 - 13:43

Quatre à la suite pour Marco Odermatt à Wengen! Le Nidwaldien a remporté samedi une descente du Lauberhorn raccourcie devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr et l'Italien Giovanni Franzoni. Le Bernois Franjo von Allmen (4e) et le Fribourgeois Alexis Monney (5e) ont terminé au pied du podium.

Keystone-SDA

17.01.2026, 13:43

17.01.2026, 15:27

Une semaine après avoir signé une cinquième victoire consécutive à Adelboden en géant, le patron du ski mondial a poursuivi une autre impressionnante série dans les Alpes bernoises. Il n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour gagner une quatrième fois de suite la descente du Lauberhorn, après ses deux succès en 2024 et sa victoire l'an dernier.

Descente de Wengen. «Odi» favori pour le 4 à la suite, malgré l’avènement de Franzoni

Descente de Wengen«Odi» favori pour le 4 à la suite, malgré l’avènement de Franzoni

Départ du Hundschopf

Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0''79.

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ. La 52e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc, la 7e en descente, était dans la poche.

Super-G de Wengen. La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Super-G de WengenLa surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

«C'était parfait, j'avais beaucoup d'énergie aujourd'hui», a savouré celui qui est devenu le seul détenteur du record de victoires sur le Lauberhorn, devant Beat Feuz et Franz Klammer. «L'ambiance était incroyable, comme chaque année. Mais c'était particulièrement cool cette fois de pouvoir entendre tous les fans au départ», a-t-il déclaré à la RTS.

«Odi» a en effet causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

Von Allmen frôle la catastrophe

Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0''93).

Cette faute lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0''90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney. «Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Alexis Monney«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs.

Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen. «Je suis heureux, car hier, ce n'était pas du très bon ski», a déclaré le Fribourgeois, seulement 19e du super-G, à la RTS.

Le reste de l'armada suisse a terminé au-delà du top 10. Marco Kohler (13e, +1''63) et Stefan Rogentin (14e, +1''68) ont devancé Justin Murisier, déçu de sa 17e place (1''91) et Niels Hintermann (21e, +1''99).

À Wengen, le Lauberhorn continue d’éblouir les fans

À Wengen, le Lauberhorn continue d’éblouir les fans

Vue sur la Tête de chien, fondue et ambiance de folie : rencontre avec des fans en marge du super-G de Wengen.

16.01.2026

