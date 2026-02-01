Marco Odermatt : «Le mois de janvier a été brutal pour moi»

Incroyable équipe de Suisse de ski alpin ! Avec cinq skieurs dans le top-10, ce dimanche a été très positif pour Swiss-Ski lors de la descente de Crans-Montana. Retrouvez la réaction du vainqueur du jour, Franjo von Allmen, ainsi que celles des autres descendeurs helvétiques.

Franjo von Allmen : «C'est une piste qui me convient vraiment» 01.02.2026

Grégoire Galley, à Crans-Montana Gregoire Galley

- 1er Franjo von Allmen

«Outre ma victoire qui me procure beaucoup de bonheur, le résultat d’ensemble de l’équipe est incroyable. Ce succès me donne énormément de confiance avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina.»

«C’est évidemment toujours quelque chose de spécial de skier en Suisse en tant que skieur helvétique. Et c’est encore plus beau quand on voit du vert en franchissant la ligne d’arrivée. Je me réjouis déjà pour les Mondiaux qui auront lieu ici l’année prochaine sur une piste qui me convient bien. Mais avant cela, je vais déjà me concentrer sur la descente olympique. Après une telle journée, j’emporte avec moi beaucoup d’énergie positive !»

- 4e Marco Odermatt

«Je ne peux pas dire que j’ai été enthousiasmé par ma course mais je suis quand même content de mon résultat. Le mois de janvier a été brutal pour moi avec de très nombreuses épreuves. Après Kitzbühel, j’avais perdu pas mal d’influx mais grâce au géant de Schladming et la descente d’aujourd’hui, je suis en train de reconstruire une certaine excitation. Je suis donc d’attaque pour les Jeux olympiques.»

«Par rapport à ma course ici, je dirais que je n’ai pas forcément skié à 100% mais c’était le plan. Je suis donc satisfait avec ce 4e rang. Maintenant, je vais rentrer à la maison et me reposer deux jours avant de filer en direction de Bormio.»

«Je tiens finalement à féliciter Franjo pour ce nouveau succès. S’il ne commet pas d’erreurs sur cette piste, il est presque imbattable. Le public a également été remarquable. C’est toujours agréable de venir skier ici.»

Marco Odermatt : «Je n'ai peut-être pas skié à 100%» 01.02.2026

- 6e Lars Roesti

«Cette 6e place me fait plaisir car tout n’a pas été facile depuis le début de l’hiver. Je suis donc très satisfait d’avoir réalisé cette performance devant le public suisse. J’ai dû me montrer très fin sur mes skis aujourd’hui et cela me convient bien.»

«Pour la suite, je vais disputer des super-G de Coupe d’Europe avant de très vraisemblablement disputer la descente de Garmisch à la fin du mois de février.»

- 8e Alessio Miggiano

«Je suis en forme et je skie très bien en ce moment. Réussir un aussi beau résultat dans une telle ambiance, c’est génial. J’ai vraiment eu un très bon feeling tout au long du parcours. J’espère pouvoir conserver ce niveau de ski jusqu’à la fin de la saison.»

«Concernant ma non-sélection pour les Jeux olympiques, je comprends la décision des entraîneurs. Je la regrette bien sûr, mais je n’aurais quand même jamais pensé pouvoir prétendre à une place aux JO en début de saison. Cela signifie que j'ai fait beaucoup de choses correctement cet hiver et j'en suis très heureux.»

- 10e Alexis Monney

«Je ne sais pas pourquoi mais j’ai perdu énormément de temps en début de manche. C’est rageant car sur le bas du parcours, j’ai réussi à aller aussi vite que les meilleurs. Malheureusement, je rate le podium mais c’est la vie. Le ski et la vitesse sont là donc la journée est, tout de même, globalement positive pour moi.»

«Si je dois tirer un premier bilan de ma saison, je dirais que le ski est là mais que les résultats ne sont pas dingues. Je dois donc encore travailler et me montrer patient.»

«Je vais maintenant rentrer chez moi dès ce soir et me reposer avant les Jeux olympiques. Le départ pour Bormio est prévu mardi déjà.»

Alexis Monney : «Je ne sais pas trop ce que j'ai fait en haut» 01.02.2026

- 16e Justin Murisier

«Une petite faute sur le haut du tracé me coûte malheureusement beaucoup de temps. Cependant, il y a aussi eu de très belles choses donc je préfère prendre le côté positif. Je crois que j’ai montré sur cette course que j’ai encore le niveau pour lutter avec les meilleurs. Cela est de bon augure en vue de la fin de saison.»

«Comme je ne participerai pas aux Jeux olympiques, je vais aller faire quelques jours d’entraînement de géant la semaine prochaine en Autriche afin de retrouver un peu de confiance. Ensuite, je vais faire une pause durant une dizaine de jours avant de préparer la descente de Garmisch.»

