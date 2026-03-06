Marco Odermatt peut s'assurer mathématiquement dès ce week-end après le géant et le slalom de Kranjska Gora le gros globe de cristal qui lui est déjà promis. En slalom, le suspense reste entier en revanche.

Marco Odermatt peut s'assurer mathématiquement dès ce week-end le gros globe de cristal. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

Avec 1’485 points au classement général de la Coupe du monde, Marco Odermatt dispose d'un monde d'avance sur son premier poursuivant, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (798 pts), qui accuse un retard de 687 points.

900 points sont encore à distribuer entre Kranjska Gora ce week-end, l'étape de Courchevel (France) la semaine suivante et les finales fin mars à Lillehammer (Norvège), mais Pinheiro Braathen ne s'aligne pas en vitesse et ne peut donc pas refaire son retard.

Marco Odermatt, s'il sait son sacre assuré, ne veut toutefois pas crier victoire trop vite. «On aura bien le temps de me féliciter à Courchevel», a souri samedi à Garmisch le skieur triple médaillé olympique à Bormio, qui vise quatre globes cet hiver (géant, super-G, descente, général).

Mathématiquement, le Nidwaldien peut en fait assurer le gros globe - son cinquième d’affilé - dès dimanche en Slovénie. Pas directement après le géant auquel il participe samedi - à l'issue duquel il peut en revanche décrocher le globe de la discipline - mais potentiellement après le slalom de dimanche, sur lequel s'alignera Pinheiro Braathen.

Si, à l'issue du slalom qu'il ne court pas, Odermatt a plus de 700 points d'avance sur le Brésilien champion olympique du géant, il sera mathématiquement assuré d'une cinquième couronne de suite puisqu'il ne restera que sept courses au programme, donc 700 points à distribuer.

Suspense total en slalom

Si Odermatt fond sur le général, le suspense reste entier pour le globe du slalom, seule discipline à laquelle il ne participe pas, et la course de dimanche pourrait donner de précieuses indications.

Avec 452 points, le Norvégien Atle Lie McGrath a un petit point d'avance sur Braathen et 17 sur Clément Noël au classement du slalom, à deux courses de la fin de l'hiver. Les Norvégiens Timon Haugan, Henrik Kristoffersen ainsi que le Français Paco Rassat sont eux aussi toujours dans la course.

