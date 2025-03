Marco Odermatt peut remporter le globe de la descente samedi à l'occasion de la deuxième course de Kvitfjell. Il compte 103 points d'avance sur son premier poursuivant Franjo von Allmen.

Marco Odermatt est tout proche d'un nouveau globe en descente. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deuxième lors de la première descente organisée dans la station norvégienne, le Nidwaldien pourrait s'assurer un deuxième globe consécutif dans la discipline reine s'il termine devant son jeune coéquipier. Le Bernois, quatrième vendredi, sait aussi ce qu'il doit faire pour faire durer le suspense jusqu'aux finales de Sun Valley.

Le champion du monde de descente doit finir dans le top 7 et devancer Odermatt pour avoir moins de 100 points de retard et ainsi rester dans la course.

Stefan Rogentin et Alexis Monney sont aussi candidats au podium, mais l'homme à battre sera Dominik Paris. L'Italien, vainqueur à 35 ans de sa 23e course de Coupe du monde vendredi, skie comme chez lui à Kvitfjell, où il compte désormais cinq succès.