Samedi, Marco Odermatt peut une fois de plus écrire l’histoire. En cas de cinquième victoire à Adelboden, il égalerait le record d'Ingemar Stenmark.

Marco Odermatt peut égaler Ingemar Stenmark à Adelboden samedi. Keystone

Depuis plusieurs années quand le Nidwaldien prend le départ, il est question de nouvelles pages à ajouter aux livres d’histoire du ski. Et samedi sur le Chuenisbärgli, une nouvelle occasion s’offre à lui. Après Ingemar Stenmark (vainqueur entre 1979 et 1984), le skieur de 28 ans pourrait devenir le deuxième athlète de l’histoire à s’imposer pour la cinquième fois dans la classique bernoise.

De la pression supplémentaire? Le patron de la Coupe du monde sourit: «Ce n’est pas un record auquel j’attache une importance particulière», a-t-il confié jeudi soir à Adelboden. Pour la première fois depuis six ans, il arrive dans l’Oberland bernois sans le dossard rouge de leader du géant, puisque l’Autrichien Stefan Brennsteiner le devance de cinq points. Moins de pression, alors? Nouveau sourire: «A Adelboden, j’ai toujours de la pression. J’ai toujours l’impression d’être l'homme à battre.»

Mais cela ne le dérange pas le moins du monde. «Je skie mieux sous pression», constate-t-il. Ce n’était pas le cas à ses débuts, admet-il. Odermatt sera donc une fois encore le grand favori samedi sur la mythique pente du Chuenisbärgli. L’an dernier, il s’y était imposé avec deux dixièmes d’avance sur Loïc Meillard.

Le Valaisan aux origines neuchâteloises retrouve peu à peu ses sensations. «L’évolution est bonne, estime-t-il. Il s’agissait de lâcher prise et d’accepter les erreurs.» Il vise à présent un premier succès à Adelboden après trois podiums, que ce soit samedi en géant ou dimanche en slalom. Côté santé, tout va mieux. «Le dos tient bien», assure-t-il, même après sept heures et demie de route depuis Madonna pour rejoindre l’Oberland bernois. «Ces dernières semaines, j’ai pu me concentrer pleinement sur le ski.»

