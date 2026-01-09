  1. Clients Privés
Adelboden Marco Odermatt pour la passe de cinq sur le Chuenisbärgli ?

ATS

9.1.2026 - 10:00

Les classiques de janvier commencent ce week-end à Adelboden avec un géant et un slalom. Et pour le géant, tout le monde attend Marco Odermatt.

Marco Odermatt l'an dernier à Adelboden.
Marco Odermatt l'an dernier à Adelboden.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 10:00

Il a fait du Chuenisbärgli son terrain de jeu favori à l'instar des plus grands de la discipline. Samedi, le Nidwaldien de 28 ans tentera de s'imposer pour la cinquième fois consécutive sur la très sélective piste bernoise. S'il y parvient, le patron de la Coupe du monde rejoindra Ingemar Stenmark, vainqueur du géant à cinq reprises entre 1979 et 1984. En 1983, c'est Pirmin Zurbriggen qui l'avait emporté devant Max Julen et Jacques Lüthy.

Ski alpin. Adelboden : 70 ans d'une immense passion jalonnée de hauts et de bas

Ski alpinAdelboden : 70 ans d’une immense passion jalonnée de hauts et de bas

Vainqueur à Sölden et à Beaver Creek, Odermatt semble pourtant battable dans sa discipline de prédilection. A Val d'Isère, 3e, et Alta Badia, 6e, il n'a pas réussi à dominer la concurrence.

L'année dernière, Loïc Meillard (2e), Thomas Tumler (4e) et Luca Aerni (7e) avaient contribué à l'excellent résultat d'ensemble de l'équipe de Suisse. Les principaux contradicteurs des Helvètes devraient être les Norvégiens et les Autrichiens Stefan Brennsteiner et Marco Schwarz. Après cinq des neuf géants disputés cet hiver, Brennsteiner porte même le maillot rouge de leader de la discipline.

Adelboden. «Je skie mieux sous pression» - Marco Odermatt pour écrire l'histoire

Adelboden«Je skie mieux sous pression» - Marco Odermatt pour écrire l’histoire

Et en slalom?

Les pronostics sont nettement plus difficiles à établir en slalom. Les cinq courses disputées jusqu'à présent cette saison ont connu cinq vainqueurs différents. Mercredi, Clément Noël s'est imposé à Madonna. Le Français l'avait emporté l'année dernière au Chuenisbärgli.

Slalom de Madonna. Clément Noël l'emporte, le podium devra encore attendre pour Tanguy Nef

Slalom de MadonnaClément Noël l'emporte, le podium devra encore attendre pour Tanguy Nef

Pour trouver trace du dernier podium suisse en slalom à Adelboden, il faut remonter quelque peu dans le temps. En 2020, Daniel Yule avait remporté la victoire devant une foule en délire juste avant que le monde s'arrête en raison du covid. Tanguy Nef, Loïc Meillard, Marc Rochat, la lutte pour une place dans le top 10 sera âpre, car la densité est majeure dans une discipline où 0''20 peuvent vous faire passer de la 4e à la 10e place.

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Suite au drame survenu à Crans-Montana, le comité d'organisation des courses d'Adelboden prévues ce week-end a décidé d'annuler les célébrations du vendredi, jour de deuil national.

08.01.2026

