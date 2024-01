Marco Odermatt pour un exploit rare sur la Streif

Vainqueur pour la première fois en descente sur le front de la Coupe du monde le week-end dernier à Wengen, Marco Odermatt aborde en pleine confiance le deuxième grand rendez-vous de l'hiver. Le Nidwaldien sera encore une fois l'homme à battre à Kitzbühel, où deux descentes sont prévues vendredi et samedi.

Marco Odermatt aborde en pleine confiance le week-end à Kitzbühel. KEYSTONE

Le champion du monde 2023 de la discipline a déjà connu les joies du podium sur la mythique Streif, en 2022, lorsqu'il avait pris la 2e place derrière le jeune retraité Beat Feuz. Mais il garde un souvenir douloureux de Kitzbühel: touché au genou gauche lors de la première descente disputée l'an dernier, il avait dû renoncer à la seconde puis au géant de Schladming.

Marco Odermatt avait très vite effacé tous les doutes en s'adjugeant le super-G de Cortina pour son retour huit jours après sa blessure. Douze mois plus tard, il est au sommet de son art à l'heure de retrouver la Streif. Leader indéboulonnable au général, il pointe aussi en tête de la Coupe du monde de géant, de super-G et de descente. Dans la discipline-reine, sa marge sur son dauphin et (seul?) rival Cyprien Sarrazin est de 66 points.

Pour une première depuis Défago

Le Nidwaldien peut devenir le premier Suisse depuis Didier Défago en 2009 à s'imposer à Wengen puis à Kitzbühel la même année en descente. Gravement blessé samedi dernier sur le Lauberhorn, Aleksander Aamodt Kilde est d'ailleurs le seul homme à avoir signé un tel doublé depuis le Valaisan. Le Norvégien y est même parvenu lors des deux années précédentes.

Les slalomeurs helvétiques espèrent quant à eux sortir de l'ombre de l'ogre Odermatt dimanche. Privés de podium lors des quatre premiers slaloms de l'hiver, tous remportés par des Autrichiens (avec trois succès pour Manuel Feller), ils sont sous pression. Seul vainqueur suisse de l'histoire à Kitzbühel dans la spécialité (2020 et 2023), Daniel Yule espère à nouveau montrer la voie à suivre.

Gut-Behrami vise le dossard rouge

Les dames font quant à elles étape à Jasna, qui accueille un géant et un slalom. Lauréate pour la 40e fois en Coupe du monde à l'occasion du deuxième super-G de Zauchensee, Lara Gut-Behrami sera l'une des favorites du géant samedi. Victorieuse à Sölden et Killington dans la discipline, elle peut reprendre la tête de la Coupe du monde de la spécialité.

La Tessinoise pointe pour l'heure au 2e rang, avec seulement 15 longueurs de retard sur l'Italienne Federica Brignone. Troisième, Mikaela Shiffrin accuse déjà plus de 100 points de retard. L'Américaine aux 94 succès en Coupe du monde jouera surtout gros dimanche en slalom, où Michelle Gisin et Camille Rast espèrent pour leur part confirmer leur retour au premier plan.

ATS