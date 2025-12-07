  1. Clients Privés
Géant de Beaver Creek Marco Odermatt a une sacrée revanche à prendre

ATS

7.12.2025 - 05:00

Eliminé en première manche à Copper Mountain, Marco Odermatt aura soif de revanche à l'heure d'aborder le géant de Beaver Creek dimanche. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre.

Marco Odermatt sera forcément l'homme à battre dans le géant de Beaver Creek.
Marco Odermatt sera forcément l'homme à battre dans le géant de Beaver Creek.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.12.2025, 05:00

07.12.2025, 09:53

Marco Odermatt a très oublié son échec de Copper Mountain, où l'Autrichien Stefan Brennsteiner s'est imposé. Le champion olympique 2022 de la discipline a renoué avec la victoire dès sa course suivante en s'adjugeant la descente de Beaver Creek jeudi. Il espère reprendre sa domination en géant, où il a gagné 18 des 24 dernières courses disputées sur le front de la Coupe du monde.

Géant de Copper Mountain. Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»

Géant de Copper MountainMarco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»

«Odi» a d'ailleurs une revanche à prendre en géant à Beaver Creek: il n'y a jamais fait mieux qu'une 27e place (en 2018, à l'âge de 21 ans), et est sorti de piste lors de ses trois autres départs. L'an dernier, il avait même connu dans le Colorado sa troisième élimination consécutive dans un géant de Coupe du monde. Avant de reprendre la main à Val d'Isère.

Loïc Meillard sera quant à lui sous pression dimanche (1re manche à 18h, 2e manche à 21h). Le skieur d'Hérémence, 14e à Sölden et 18e à Copper Mountain en géant, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver. Thomas Tumler, vice-champion du monde 2025 de la discipline – devant Meillard -, espère lui confirmer sa montée en puissance après avoir terminé 16e à Sölden et 9e à Copper Mountain.

Super-G de Beaver Creek. Les Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»

Super-G de Beaver CreekLes Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»

