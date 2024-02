Marco Odermatt poursuit sa folle série en Bulgarie﻿

Marco Odermatt demeure invincible en géant. Le Nidwaldien a cueilli samedi à Bansko son neuvième succès d'affilée dans la discipline en Coupe du monde, s'offrant ainsi sa 10e victoire de la saison et la 34e au total sur le Cirque blanc.

"𝘽𝙧𝙖𝙫𝙤 𝙈𝙤𝙣𝙨𝙞𝙚𝙪𝙧" : Marco Odermatt reste intouchable en géant avec une nouvelle victoire, à Bansko ce samedi !



En tête avec «seulement» 0''35 d'avance sur son premier poursuivant Alexander Steen Olsen après la manche initiale, Marco Odermatt a mis le turbo sur un deuxième parcours pourtant très court. Il s'est imposé avec 0''91 d'avance sur le Norvégien, qui a bien tenu le choc en deuxième manche, et 1''08 sur Manuel Feller (3e).

Avec 34 succès au total, Marco Odermatt (26 ans) est d'ores et déjà le skieur en activité comptant le plus de victoires en Coupe du monde à égalité avec Alexis Pinturault (32 ans), lequel a dû mettre fin à sa saison après sa terrible chute de Wengen. Seuls huit skieurs ont fait mieux dans l'histoire que le Suisse et le Français.

«La piste était bonne, les conditions étaient bonnes. Je me suis amusé», a commenté au micro de la FIS le champion olympique et champion du monde en titre de la discipline, qui a signé le 3e chrono en seconde manche pour s'imposer une 20e fois dans la discipline de base du ski alpin.

«Chaque victoire est belle, peu importe où on la remporte. Mais quand on peut en fêter une quasiment partout, c'est cool», a lâché Marco Odermatt au micro de SRF. «Un 26e podium consécutif en slalom géant, c'est de la folie. Ce sont des chiffres auxquels il ne faut pas trop penser», a-t-il poursuivi.

Les records vont tomber

«Odi» n'est par ailleurs plus qu'à trois longueurs du record masculin de victoires sur une saison qu'il codétient depuis la saison passée. Il lui reste neuf courses - dont cinq géants - pour effacer Marcel Hirscher, Hermann Maier et Ingemar Stenmark, qui se sont tous arrêtés à 13 succès sur un exercice.

Une autre meilleure marque masculine ne devrait pas lui échapper. Avec déjà 1506 points à son actif en 18 départs - soit 83,66 points de moyenne par course disputée -, il devrait faire mieux que son total de 2022/23 (2042). Le record absolu, propriété de la Slovène Tina Maze (2414), est en revanche hors d'atteinte cet hiver.

Ces neuf victoires d'affilée en géant laissent par ailleurs Marco Odermatt à distance respectable d'Ingemar Stenmark, qui avait gagné 14 géants à la suite entre mars 1978 et janvier 1980. Il a en revanche fait aussi bien que les recordmen de victoires consécutives en slalom (Alberto Tomba) et en descente (Franz Klammer).

Meillard 7e

Deuxième meilleur Suisse, Loïc Meillard a pris la 7e place à 1''51 de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, qui a enfin connu les joies du podium cet hiver en terminant 3e du premier super-G de Garmisch et 2e du slalom de Chamonix, attend donc toujours le déclic en géant. Il a devancé de justesse Thomas Tumler (8e à 1''59).

«Je ne suis pas totalement satisfait», a relevé Loïc Meillard au micro de SRF. «Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais vraiment dans les deux manches. Mais j'ai pu faire connaissance avec la piste et la neige. Demain est un nouveau jour avec une nouvelle chance en slalom», a-t-il conclu.

Seulement 21e de la première manche, Gino Caviezel est quant à lui remonté au 13e rang en prenant tous les risques. Mais les deux fautes commises sur le second tracé l'ont probablement privé d'un top 10. Fadri Janutin (18e), Justin Murisier (22e) et Livio Simonet (25e) ont également marqué des points.