Marco Odermatt attend avec impatience l'ouverture de la saison, prévue pour lui dimanche lors du géant de Sölden. Les signaux sont positifs pour le Nidwaldien, qui devrait encore vivre un bel hiver.

Keystone-SDA ATS

Odermatt (28 ans) place cependant de plus en plus son énergie en direction de la descente. Après une magnifique saison, il s'est reposé à la maison avec sa famille et ses amis au bord du lac des Quatre-Cantons durant deux ou trois semaines, a-t-il dit. Mais il a ensuite vite repris l'entraînement, mettant l'accent sur les détails.

Le champion n'est pas encore arrivé au bout de son développement. Même au sommet du ski, il a toujours faim de victoires. «La saison dernière, je suis rentré en Suisse avec quatre boules de cristal. Maintenant, ne pas parler de gagner encore serait absurde», lâche-t-il, sans paraître présomptueux.

Marge de progression

Odermatt se concentre dans son travail sur les détails, car le fond physique et technique est déjà là depuis longtemps. «En tant que skieur polyvalent, je crois que je me trouve au sommet, je ne peux pas faire mieux.» Mais il estime avoir encore une marge de progression en descente, une discipline dans laquelle il a beaucoup progressé ces derniers hivers. «Il y a du potentiel pour m'améliorer», juge-t-il.

Mais cela peut poser des problèmes. Des progrès sur la glisse en descente péjorent les capacités en géant, comme cela a été visible la saison dernière. «En tant que polyvalent, on est sur la corde raide. Des améliorations dans un point particulier entraînent un déficit dans un autre. Comme je suis devenu meilleur dans les passages de glisse en descente, cela m'a un peu pénalisé en géant», explique le Nidwaldien.

Le rêve de gagner la descente de Kitzbühel

Odermatt possède déjà un palmarès de choix, avec 45 victoires en Coupe du monde, trois titres mondiaux, un titre olympique et quatre succès au général de la Coupe du monde. Comme pour Marcel Hirscher avant lui, la question se pose de savoir ce qui le motive encore.

Investir davantage dans la descente est un point majeur pour lui. Le Nidwaldien rêve de combler l'une des rares lacunes de son palmarès et de gagner la descente de Kitzbühel sur la fameuse Streif. Il aimerait aussi un titre olympique en vitesse après l'or du géant en 2022 à Pékin.

Les records constituent aussi une motivation. Odermatt occupe le cinquième rang au nombre de succès en Coupe du monde, mais il y a encore du chemin pour rattraper le légendaire Ingemar Stenmark (86 victoires).