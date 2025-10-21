  1. Clients Privés
«Stöckli est comme une famille» Marco Odermatt reste fidèle à son équipementier suisse

ATS

21.10.2025 - 10:50

Marco Odermatt reste fidèle à son équipementier Stöckli. Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a prolongé prématurément son contrat jusqu'au terme de la saison 2029/30.

Keystone-SDA

21.10.2025, 10:50

Odermatt glisse sur des skis Stöckli depuis 2010. «Pour moi, la décision a été simple: Stöckli est comme une famille. Je sais que je peux compter à tout moment sur le matériel et sur les personnes qui se trouvent derrière. Cette proximité et cette confiance me donnent la sécurité nécessaire pour me concentrer pleinement sur le sport. Ensemble, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses – et je suis convaincu que de nombreux succès suivront», déclare le Nidwaldien de 28 ans dans le communiqué de son fournisseur de skis.

Ski alpin. Marco Odermatt : «Ne pas parler de gagner encore serait absurde»

Ski alpinMarco Odermatt : «Ne pas parler de gagner encore serait absurde»

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

