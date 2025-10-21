Marco Odermatt reste fidèle à son équipementier Stöckli. Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a prolongé prématurément son contrat jusqu'au terme de la saison 2029/30.

Keystone-SDA ATS

Odermatt glisse sur des skis Stöckli depuis 2010. «Pour moi, la décision a été simple: Stöckli est comme une famille. Je sais que je peux compter à tout moment sur le matériel et sur les personnes qui se trouvent derrière. Cette proximité et cette confiance me donnent la sécurité nécessaire pour me concentrer pleinement sur le sport. Ensemble, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses – et je suis convaincu que de nombreux succès suivront», déclare le Nidwaldien de 28 ans dans le communiqué de son fournisseur de skis.