Alta Badia Marco Odermatt retrouve l’un de ses terrains de jeu favori

ATS

21.12.2025 - 04:31

Le marathon italien se poursuit pour Marco Odermatt. Après les trois courses de vitesse de Val Gardena, le Nidwaldien retrouve dimanche l'un de ses terrains de jeu favori avec le géant d'Alta Badia.

Marco Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia.
Marco Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia.
ats

Keystone-SDA

21.12.2025, 04:31

21.12.2025, 09:41

Marco Odermatt est même quasiment intouchable dans la station des Dolomites. Il y a fêté cinq de ses 28 succès obtenus en géant sur le front de la Coupe du monde, et reste sur quatre victoires consécutives: une en 2022 – au lendemain d'une 3e place -, deux en 2023 et une en 2024.

Le Nidwaldien, qui s'était également imposé à Alta Badia en 2021 dans sa discipline fétiche, pointe déjà en tête de la Coupe du monde de la spécialité malgré son élimination à Copper Mountain. Vainqueur à Sölden et à Beaver Creek, il reste sur une troisième place à Val d'Isère où Swiss-Ski avait signé un fameux triplé.

Vainqueur pour la première fois de l'hiver dans la station française, Loïc Meillard espère quant à lui confirmer son retour au tout premier plan. Le skieur d'Hérémence est toujours en quête d'un premier podium en géant à Alta Badia. Deuxième à Val d'Isère, Luca Aerni skiera quant à lui sans trop de pression après avoir validé son ticket pour les JO 2026.

«Ça fait toujours du bien». Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

«Ça fait toujours du bien»Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

