Marco Odermatt s'impose enfin en géant sur la «Birds of Prey» !

Marco Odermatt a remporté le géant de Beaver Creek. Le Nidwaldien est allé chercher dans le Colorado la 49e victoire de sa carrière, la 28e dans sa discipline de prédilection.

Keystone-ATS Clara Francey

Et de 49! Mais alors qu'il possédait 1''31 avant de s'élancer pour son deuxième effort, Odermatt a transpiré pour aller s'imposer pour la première fois en géant sur la Birds of Prey. Mais comme d'habitude, le boss a conservé assez d'essence sur le bas pour l'emporter.

«J'avais l'impression que mon avance fondait comme neige au soleil, a expliqué le Nidwaldien au micro de SRF. La deuxième manche n'était pas bonne, mais je savais que j'avais de l'avance. Je devais simplement rester fidèle à mon plan et ne pas essayer d'en faire trop après une erreur. Cela n'aurait pas été la bonne solution. Mais bon j'ai réussi à franchir la ligne avec quelques centièmes d'avance. J'aurais signé pour remporter ici la descente et le slalom géant. Après la série négative que j'ai connue ici, cette victoire signifie beaucoup pour moi.»

Le skieur d'Hergiswil a devancé de 0''23 l'Italien Alex Vinatzer, qui a signé son premier podium en géant, et de 0''34 le Norvégien Henrik Kristoffersen. «Super Marco» récupère le dossard rouge de leader de la discipline et son avance au général est à nouveau conséquente avec 445 points contre 227 pour Vincent Kriechmayr.

Lenz Hächler marque ses premiers points

Les quatre autres Suisses sont un peu plus loin. Mitigé, voilà comment on peut désigner le début de saison de Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence semble manquer d'un petit quelque chose pour aller plus vite et avoir la même facilité qu'en fin de saison passée. Il boucle cette course à la 9e place.

Luca Aerni aurait pu signer un meilleur résultat que sa 13e place, sans une erreur lors de son second passage. Le Valaisan a malheureusement perdu trop de temps sur le bas.

Vainqueur l'an dernier, Thomas Tumler n'a pas réédité son exploit. Solide 5e en première manche, le Grison a reculé pour échouer au 14e rang. A noter la très grande densité dans ce géant où le 28e n'est qu'à 1''98 d'Odermatt. Les douze premiers sont dans la même seconde.

Bon résultat pour Lenz Hächler qui est parvenu à marquer ses premiers points en Coupe du monde en finissant 19e.