Copper Mountain Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !

Gregoire Galley

27.11.2025

Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire ! Le Nidwaldien, qui avait gagné le géant d'ouverture à Sölden, a remis ça jeudi à Copper Mountaint à l'occasion du premier super-G de l'hiver. Il était pourtant enrhumé les derniers jours...

Keystone-ATS

27.11.2025, 20:13

27.11.2025, 21:35

Le champion du monde en titre de la discipline s'est imposé avec une marge infime (0''08) sur son dauphin Vincent Kriechmayr. Encore en retard au dernier intermédiaire, il a fait la différence dans le dernier mur en tendant au maximum sa trajectoire pour reprendre 15 centièmes de seconde à l'Autrichien.

Comme l'an dernier, Marco Odermatt a donc triomphé dans le premier super-G de la saison. Le triple lauréat du petit globe de la discipline a ainsi cueilli son 47e succès en Coupe du monde, le 16e dans la spécialité. Seuls Hermann Maier (24 victoires) et Aksel Lund Svindal (17) ont fait mieux en super-G.

«Une superbe course»

«Ca a été difficile, mais heureusement c'était l'un des super-G les plus courts. Comme nous sommes à près de 3000 m d'altitude et que j'ai été enrhumé ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de mal à respirer», a expliqué au micro de SRF l'homme aux désormais 90 podiums en Coupe du monde.

«La luminosité était assez mauvaise et la piste présentait quelques bosses. Mais j'ai réussi une superbe course», s'est réjoui le Nidwaldien, qui abordera donc le géant de vendredi en pleine confiance. «Je suis satisfait de ma performance de bout en bout. J'étais dans la ligne, j'ai skié proprement. C'est ce qu'il fallait.»

Les Autrichiens frappent fort

Derrière le patron du ski masculin, les Autrichiens ont frappé fort en plaçant quatre des leurs dans le top 6, Raphael Haaser complétant le podium avec 0''13 de retard seulement sur Marco Odermatt. Les autres Suisses ont en revanche déçu, seuls Stefan Rogentin (7e) et Franjo von Allmen (9e) se classant également dans le top 15.

Les Romands ont manqué leur affaire dans cette première course de vitesse de la saison. Le Fribourgeois Alexis Monney a concédé 1''11 à son chef de file pour se retrouver au 20e rang. Justin Murisier a terminé 30e, alors que le «revenant» Arnaud Boisset (première course depuis février dernier) et Loïc Meillard sont hors du top 30.

Kilde 24e

Autre «revenant, Aleksander Aamodt Kilde a décroché la 24e place, sous les yeux de sa fiancée Mikaela Shiffrin. Le Norvégien, qui pensait initialement faire son "comeback» le week-end suivant à Beaver Creek, disputait sa première course depuis sa terrible chute subie le 13 janvier 2024 lors de la descente de Wengen.

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Invité vendredi chez son équipementier, Stöckli, Marco Odermatt a évoqué son avenir. «Je préfère skier encore deux ou trois ans de plus avec un programme réduit, sans perdre le plaisir, plutôt que d'être un jour épuisé.»

11.04.2025

