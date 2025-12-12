A 28 ans, Marco Odermatt est déjà une légende du ski, possédant l'un des palmarès les plus impressionnants de l'histoire de son sport. Lors du géant de Val d'Isère samedi, il pourrait engranger un 50e succès en Coupe du monde.

A 28 ans, Marco Odermatt est déjà une légende du ski. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce serait le 5e consécutif dans la discipline sur la Face de Bellevarde, un record de plus. L'occasion de revenir sur sept moments forts d'un des parcours sportifs suisses les plus prestigieux.

6 décembre 2019 : première victoire

A 22 ans et 2 mois, le Nidwaldien décroche son premier succès en Coupe du monde à l'occasion du Super-G de Beaver Creek. Auréolé du statut de quintuple champion du monde junior en février 2018 à Davos, Odermatt s'impose à son 41e départ en Coupe du monde, après deux podiums l'hiver précédent. «Je n'imaginais pas que j'avais skié suffisamment bien pour prétendre à la victoire. Dans un premier temps, j'étais déjà content d'avoir franchi la ligne d'arrivée. J'espérais alors juste que cela suffise pour inscrire quelques points», expliquait-il alors devant la presse.

7 décembre 2020 : premier triomphe en géant

Pour sa première course avec le dossard rouge de leader de la discipline, le skieur d'Hergiswil a effacé des tabelles Carlo Janka, dernier vainqueur suisse en géant en Coupe du monde à Kranjska Gora en mars 2011. A Santa Catarina, Marco Odermatt impose son style agressif qui deviendra sa marque de fabrique. «Je savais que je devais attaquer en prenant des risques. De toute façon, c'est l'unique moyen de gagner une course de Coupe du monde aujourd'hui», indiquait le Nidwaldien à l'issue de son 2e succès sur le circuit mondial.

8 janvier 2022 : premier succès à Adelboden

Pour sa 9e victoire, sa 6e en géant, Odermatt débloque son compteur devant le public suisse. Attendu comme le Messie par le public amassé au bas de la piste du Chuenisbärgli, le Nidwaldien ressent la pression, lui qui a remporté trois des quatre premiers géants de la saison 2021/22. Malgré une 2e manche compliquée, il parvient à devancer l'Autrichien Manuel Feller. Celui qui est déjà le leader au classement général compte alors près de 400 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le plaçant sur la voie d'un premier grand globe de cristal qu'il remportera au terme de la saison.

18 mars 2023 : un 24e triomphe avec plus de deux secondes d'avance

Au sommet de son art, le Mozart d'Hergiswil remporte le géant avec 2''11 d'avance sur Kristofersen à Soldeu. Par la même occasion, Odermatt s'empare du record du total de points marqués en une saison, jusqu'alors détenu par Hermann «Herminator» Maier avec 2000 unités, le portant à 2042 points. Avec 12 victoires et un titre de champion du monde, le Nidwaldien conclut cette édition 2022/23 de la Coupe du monde avec le classement général ainsi que les globes de spécialités en géant et en Super-G.

11 janvier 2024 : 30e succès en Coupe du monde, le premier en descente

Malgré la forte concurrence proposée par le Français Cyprien Sarrazin, Odermatt rafle la mise sur le Lauberhorn. Sur un parcours raccourci, le Suisse réalise une course de rêve, avec les quatre meilleurs temps intermédiaires sur les cinq que compte la course mythique de Wengen. Le Nodwaldien rééditera son exploit deux jours plus tard sur le tracé complet de la descente de l'Oberland bernois, reléguant son rival Sarrazin à près de six dixièmes.

24 janvier 2025 : premier succès à Kitzbühel

Lors du Super-G, «Odi» ajoute son nom à la liste des vainqueurs sur la Streif et signe par la même occasion son 44e succès et son 80e podium sur le circuit mondial. Il échouera cependant à remporter la descente, l'une des rares victoires de prestige qui manque à son palmarès. En 2022, la star montante du ski suisse avait dû s'avouer vaincue face à son compatriote Beat Feuz et se contenter du 2e rang.

7 décembre 2025 : premier succès en géant à Beaver Creek

Samedi dernier, l'ogre de Suisse centrale a remporté son 3e succès de la saison, le 49e en Coupe du monde. Une victoire savoureuse pour Odermatt, lui qui n'avait jamais réussi à faire mieux que 27e dans le Colorado dans sa discipline-phare. Ce week-end à Val d'Isère, il a l'occasion d'égaler le record d'Alberto Tomba, qui avait remporté 50 victoires en Coupe du monde en géant et en slalom dans les années 90.