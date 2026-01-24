  1. Clients Privés
Descente de Kitzbühel Marco Odermatt veut compléter son œuvre sur la Streif

ATS

24.1.2026 - 04:01

Marco Odermatt fait face à son grand objectif samedi: remporter la descente de Kitzbühel. Le Nidwaldien, vainqueur du super-G vendredi sur la Streif, espère enfin triompher dans la discipline reine.

Vainqueur du super-G vendredi, Marco Odermatt peut réaliser le doublé comme son idole Didier Cuche.
Vainqueur du super-G vendredi, Marco Odermatt peut réaliser le doublé comme son idole Didier Cuche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 04:01

24.01.2026, 07:34

Le grand rendez-vous des courses du Hannenkahm débutera sur les coups de 11h30. Odermatt tentera d'imiter son idole d'enfance Didier Cuche, le dernier à avoir réalisé le doublé super-G-descente sur la Streif en 2010.

Kitzbühel. Marco Odermatt : «Cette année, je laisse moins de place aux émotions»

KitzbühelMarco Odermatt : «Cette année, je laisse moins de place aux émotions»

Le principal contradicteur du patron du Cirque blanc se nomme Franjo von Allmen. Le Bernois skiera sans doute avec un fort esprit de revanche moins de 24 heures après avoir été battu par son chef de file pour seulement trois centièmes.

Justin Murisier, seulement 32e du super-G, doit quant à lui sortir le grand jeu pour décrocher son billet pour les Jeux olympiques. Le skieur du Val de Bagnes n'a encore jamais fait mieux qu'une 16e cette saison en descente.

Super-G de Kitzbühel. Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Super-G de KitzbühelMarco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Les techniciennes en Tchéquie

Côté féminin, les skieuses de Coupe du monde se rendent ce week-end en Tchéquie, à Spindleruv Mlyn. Sont au programme un géant (samedi 10h/13h30) et un slalom (dimanche 9h30/12h15) lors desquels la Valaisanne Camille Rast aura forcément envie de briller.

«Odi» remporte le super-G de Kitzbühel

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

23.01.2026

