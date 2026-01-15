L'Autrichien Marco Schwarz ne disputera pas les courses de la Coupe du monde à Wengen.

Marco Schwarz ne disputera pas les courses de la Coupe du monde à Wengen. IMAGO/justpictures.ch

Touché par une gastro-entérite, le trentenaire a quitté l'Oberland bernois ce jeudi. Il était censé prendre part au super-G de vendredi ainsi qu'au slalom dimanche.

Schwarz, qui occupe actuellement la 4e place du classement général de la Coupe du monde avec près de 500 points de retard sur le leader suisse Marco Odermatt, se concentre désormais sur les courses de Kitzbühel, où le super-G, la descente et le slalom sont au programme à partir de vendredi.