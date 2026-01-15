  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Wengen Marco Schwarz fait l'impasse sur les courses du Lauberhorn

ATS

15.1.2026 - 13:24

L'Autrichien Marco Schwarz ne disputera pas les courses de la Coupe du monde à Wengen.

Marco Schwarz ne disputera pas les courses de la Coupe du monde à Wengen.
Marco Schwarz ne disputera pas les courses de la Coupe du monde à Wengen.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

15.01.2026, 13:24

Touché par une gastro-entérite, le trentenaire a quitté l'Oberland bernois ce jeudi. Il était censé prendre part au super-G de vendredi ainsi qu'au slalom dimanche.

Schwarz, qui occupe actuellement la 4e place du classement général de la Coupe du monde avec près de 500 points de retard sur le leader suisse Marco Odermatt, se concentre désormais sur les courses de Kitzbühel, où le super-G, la descente et le slalom sont au programme à partir de vendredi.

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

«Wengen est spécial» pour les skieurs suisses

Avant d'affronter le Lauberhorn ce week-end, les skieurs suisses Marco Odermatt, Justin Murisier et Franjo von Allmen se sont confiés aux médias. Tous s'accordent sur un point, Wengen a quelque chose de spécial.

15.01.2026

Les plus lus

Gestion de crise – La commune change de communicant
Décès de la princesse Irène de Grèce, tante du roi Felipe VI
Armée et stocks de munitions: Macron prépare la France au pire
Le LHC s’enlise dans la crise : «On n'est pas dans la m..., mais...»
Un chauffeur de bus licencié abusivement reçoit six mois de salaire