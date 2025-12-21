  1. Clients Privés
Alta Badia Marco Schwarz jubile, les Helvètes déchantent

Gregoire Galley

21.12.2025

Déception pour les coureurs suisses au géant d'Alta Badia. Marco Odermatt n'a pris que la 6e place d'une course enlevée par Marco Schwarz, devant Lucas Pinheiro Braathen et Stefan Brennsteiner.

Keystone-ATS

21.12.2025, 14:29

21.12.2025, 15:48

C'est bien un Marco qui a levé les bras dans l'aire d'arrivée d'Alta Badia, mais pas celui qu'on imaginait. En lieu et place de la 29e victoire d'Odermatt dans sa discipline de prédilection, le public italien a assisté à la deuxième victoire en géant de l'Autrichien Marco Schwarz. Largement dominateur sur le tracé matinal, le skieur de Villach a conservé 0''18 sur ses rivaux pour remporter son 7e succès en Coupe du monde.

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt est passé à côté, selon ses standards. Seulement 11e de la première manche, le Nidwaldien n'a pas réussi à faire aussi bien qu'en 2022 où il avait décroché la 3e place après un premier run en dedans. Il a logiquement attaqué pour son second passage en ayant changé quelques réglages. Sans quelques fautes, le leader du général aurait peut-être pu envisager la 4e place, mais pas forcément mieux.

«J'ai bien réagi après la première manche, nous avons effectué les réglages qu'il fallait, a répondu Odermatt au micro de SRF. Avec 1''50 de retard, on sait que ça va être très difficile. J'ai tout risqué dans la partie inférieure, puis j'ai commis une erreur. Sans cela, j'aurais pu monter sur le podium.»

Bilan moyen

Avec quatre courses en autant de jours et surtout trois podiums, le patron de la Coupe du monde avait aussi le droit d'être fatigué. «Après trois courses de vitesse, Alta Badia représente un défi de taille, mais j'avais tout de même remporté la victoire l'an dernier,a-t-il expliqué. Avec une journée comme celle d'hier, je n'ai pas eu le temps d'enfiler mes skis de géant avant la course. Je ne me suis donc certainement pas présenté avec la plus grande motivation. Quand on a un jour de repos entre deux courses, on peut se recentrer complètement et retrouver toute sa concentration. Ca s'est bien passé, je me sentais bien, mais il m'a peut-être manqué un peu de volonté de gagner au départ. Heureusement, mon corps a suivi.»

Il termine 6e à 0''82 de Schwarz. Et pour trouver trace d'un géant où le skieur d'Hergiswil n'a pas fini sur le podium, hormis ses quatre sorties de piste, il faut remonter au mois de mars 2021 à Lenzerheide. «Odi» avait alors pris la 11e place. Il perd en outre le dossard rouge de la spécialité au profit de Brennsteiner pour 5 points.

La fête du week-end dernier avec le triplé suisse semble bien loin. Le bilan est moyen avec Meillard 10e, Aerni 13e et Tumler 15e.

