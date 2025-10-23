  1. Clients Privés
Après Federica Brignone Nouveau coup du sort pour le ski alpin italien avant «ses» JO !

ATS

23.10.2025 - 11:15

L'Italienne Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays. La fédération italienne a indiqué que la spécialiste du géant sera absente jusqu'à six mois.

Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays.
Marta Bassino manquera selon toute vraisemblance les Jeux olympiques dans son pays.
IMAGO/NTB

Keystone-SDA

23.10.2025, 11:15

Bassino s'est blessée mercredi lors d'un entraînement dans le Tyrol du Sud et a été opérée le soir même à Milan. L'opération s'est déroulée avec succès et la sportive commencera bientôt sa rééducation, selon le communiqué de la fédération italienne.

Ski alpinMarta Bassino se blesse gravement à trois jours du début de saison

Cependant, Bassino ne pourra pas retourner sur la neige avant «quatre à six mois». Une participation aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en février semble donc exclue pour la double championne du monde et vainqueure du globe du géant en 2021.

Pour l'équipe de ski italienne, il s'agit d'un nouveau revers après la grave blessure de la gagnante du classement général de la Coupe du monde Federica Brignone, qui travaille à un retour à temps en vue des Jeux d'hiver.

Ski alpinFederica Brignone : «J’en ai envie, sinon j'aurais déjà arrêté»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

