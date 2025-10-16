  1. Clients Privés
Ski alpin Mathieu Faivre dit stop : «Je ne suis plus forcément prêt»

Nicolas Larchevêque

16.10.2025

Mathieu Faivre, qui a annoncé sa retraite sportive mercredi, quitte les pistes de ski «sans regrets», heureux de n'avoir jamais subi de blessure grave et estimant ne plus être prêt à prendre les risques nécessaires pour rester au plus haut niveau.

Mathieu Faivre quitte les pistes de ski «sans regrets».
Mathieu Faivre quitte les pistes de ski «sans regrets».
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.10.2025, 16:22

«C'est un facteur extrêmement important dans notre milieu, le facteur blessure, le facteur risque», a souligné jeudi le skieur de 33 ans lors d'une conférence de presse.

Ski alpin. Rideau pour un champion du monde tricolore

Ski alpinRideau pour un champion du monde tricolore

«Un des paramètres qui fait que j'ai pris cette décision (d'arrêter), c'est que je n'ai pas eu de blessures très graves. Il y a juste eu une clavicule, qui s'est remise extrêmement vite. Et aujourd'hui, moi qui suis passionné de sport, qui aime faire beaucoup de choses différentes, je n'ai aucune douleur, je peux faire tous les sports comme je le désire, je peux sortir faire du vélo, du trail, du tennis, sans aucun souci», a-t-il expliqué.

«Il y a des athlètes qui ne sont jamais rassasiés»

«A un moment, on n'est plus forcément prêt à aller à la blessure pour pouvoir atteindre nos ambitions», a ajouté le champion du monde de slalom géant en 2021 et médaillé olympique l'année suivante à Pékin.

«Il y a des athlètes qui ne sont jamais rassasiés, moi j'ai eu la sensation de pouvoir accomplir ce que je voulais depuis que je suis gosse, je suis en paix, j'ai cette satisfaction», a encore expliqué le skieur d'Isola 2000.

Malgré les progrès en matière de sécurité, de nombreux skieurs de haut niveau se blessent chaque hiver, des blessures aux genoux le plus souvent, mais qui peuvent parfois être beaucoup plus graves. Ainsi, le descendeur Cyprien Sarrazin, victime d'une lourde chute fin 2024, ne sait toujours pas s'il pourra reprendre la compétition: «On est de la chair à canon», a-t-il même estimé.

Ski alpin. La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

Ski alpinLa colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

Sur le même thème

Cyprien Sarrazin : «Communiquer pour améliorer la sécurité»

Cyprien Sarrazin : «Communiquer pour améliorer la sécurité»

Le skieur français donne des nouvelles sur sa rééducation et revient sur sa lourde chute à Bormio. Le Tricolore ne s'alignera pas cette saison en Coupe du monde, mais il reste optimiste pour la suite.

14.10.2025

