Le skieur français Mathieu Faivre a annoncé mercredi qu'il prenait sa retraite. Agé de 33 ans, il a fait cette annonce sur son compte Instagram.

Keystone-SDA ATS

Il y parle de «la fin d'un beau chapitre» et explique que cette décision n'a pas été facile à prendre.

Le géantiste niçois a remporté trois titres mondiaux: en 2017 à Saint-Moritz lors du team event, puis en 2021 à Cortina en géant et en parallèle. A cela s'ajoutent deux victoires en Coupe du monde et une médaille de bronze en géant aux JO de 2022 à Pékin.