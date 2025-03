Mathilde Gremaud a remporté le titre mondial de slopestyle à St-Moritz. La Fribourgeoise de 25 ans a conservé son titre acquis il y a deux ans à Bakuriani. Chez les hommes, Andri Ragettli a manqué de peu la médaille.

Mathilde Gremaud a remporté le titre mondial de slopestyle à St-Moritz. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au talent, c'est de cette manière que Mathilde Gremaud est parvenue à décrocher un nouveau titre de championne du monde. Parce que la Fribourgeoise n'a pas eu la préparation qu'elle imaginait avant de pouvoir concourir dans ce qui est certainement le highlight de sa saison.

En janvier, la Gruérienne avait décidé de faire une pause. Puis juste après les Mondiaux de ski alpin de Saalbach, elle s'est blessée à l'entraînement. Ce parcours loin d'être idéal ne l'a pourtant pas empêché de triompher en Engadine avec un premier run canon de 85,65 points.

«Je ne savais pas si j'allais pouvoir courir»

Sans ses grandes adversaires Eileen Gu et Tess Ledeux, cela a largement suffi, puisque la deuxième, l'Autrichienne Lara Wolf, n'a obtenu que 73,33 points. Le podium est complété par la Canadienne Megan Oldham.

«C'est génial de l'emporter à la maison, a lancé la Fribourgeoise au micro de la FIS. Je pense que c'est la première et la dernière fois que cela se passera comme ça. A la base, je ne savais pas si j'allais pouvoir courir. Mais j'ai fait un bon run en qualifications et j'ai pu profiter de chaque seconde de mon run devant ma famille. C'est vraiment un grand soulagement et un bonus d'être ici.»

Andri Ragettli en chocolat

Chez les messieurs, Andri Ragettli a malheureusement dû se contenter de la médaille en chocolat. Le Grison de 26 ans, en tête après le premier run avec 83,79 points, a vu trois adversaires lui passer devant lors du second passage.

Le Norvégien Birk Ruud a sorti une manche de folie pour s'imposer avec 89,10 points. L'Américain Mac Forehand suit avec 85,53 et un deuxième Américain, le champion olympique Alex Hall, complète le podium avec 84,72.

Pour son deuxième passage, Ragettli devait gommer les petites erreurs et dès la réception d'un des gros sauts, il a su que son atterrissage lui coûterait trop de points de pénalité. Deuxième Helvète en lice, Fabian Bösch s'est classé 9e.

