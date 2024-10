Mathilde Gremaud a entamé la saison de ski freestyle par une victoire à domicile. La Fribourgeoise de 24 ans a remporté le Big Air de Coire vendredi, son 14e succès en Coupe du monde.

Mathilde Gremaud a brillé sur le Big Air de Coire. KEYSTONE

SDA / ATS ATS

La détentrice du gros globe de cristal – et de ceux du Big Air et du slopestyle – n'a laissé aucune chance à la concurrence dans les Grisons. Déjà à l'aise en qualifications (90,25 points), elle n'a eu besoin que de deux passages en finale pour s'assurer la victoire (91,25 et 87,25). Elle s'est imposée devant l'Italienne Flora Tabanelli et l'Allemande Muriel Mohr.

Neuf fois sur le podium l'hiver dernier – en neuf courses – Mathilde Gremaud repart donc sur les mêmes bases. Elle aura l'occasion de briller davantage cette saison lors des championnats du monde, qui se dérouleront en mars 2025 en Engadine.

Les autres Suisses déçoivent

Les 16 autres Suisses engagés – 13 hommes et 3 femmes – ont tous échoué lors des qualifications. Le meilleur freestyleur helvétique chez les messieurs fut Nils Ryhner, 20e de la qualification alors que seuls les dix premiers se hissaient en finale.

La déception fut surtout grande pour la star Andri Ragettli, seulement 28e. Le Grison s'est d'ailleurs quasiment excusé pour sa contre-performance sur ses réseaux sociaux.

ATS