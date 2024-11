Loïc Meillard est bien l'homme fort de l'équipe de Suisse de slalom. Le skieur d'Hérémence, 3e à Levi une semaine plus tôt, a pris la 5e place dimanche à Gurgl après une superbe remontée en deuxième manche. La victoire est revenue à Clément Noël, comme en Finlande.

Loic Meillard a manqué de pas grand chose pour arracher le podium KEYSTONE

ATS

Seulement 14e au terme de la manche initiale, Loïc Meillard a parfaitement su se reprendre l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, 3e en Finlande où il n'avait ressenti aucune douleur au dos, a produit un ski bien plus fluide sur le second tracé. Avec à la clé le 2e chrono de cette seconde manche.

«Les sensations étaient bien meilleures lors de la deuxième manche, sauf dans le mur», a analysé le vice-champion du monde 2023 de géant au micro de SRF. «La routine aide à faire les bons ajustements entre les manches d'une course, malgré le manque d'entraînement», a-t-il poursuivi.

Loïc Meillard, qui pointait à 1''78 de Clément Noël et à plus de huit dixièmes du podium après une manche, échoue finalement à 0''61 du vainqueur et à 0''17 de la 3e place accrochée par le Norvégien Atle Lie McGrath. Symbole de sa constance au plus haut niveau, il a signé son sixième top 10 consécutif en slalom.

Clément Noël a lui décroché son deuxième succès d'affilée, le 12e au total en slalom. Il se retrouve ainsi à une longueur du recordman français de victoires dans la discipline, Jean-Noël Augier. Dimanche, il a géré son effort après une première manche de rêve, s'imposant avec 0''43 d'avance sur le Suédois Kristoffer Jakobsen.

Yule 13e

Loïc Meillard fut le seul Suisse à s'illustrer dimanche. L'homme aux sept victoires en Coupe du monde, Daniel Yule, doit ainsi se contenter d'une 13e place. Le Valaisan, seulement 22e à Levi et 21e sur le tracé initial dimanche, a néanmoins su lâcher les chevaux en deuxième manche à Gurgl où il avait fini 5e un an plus tôt.

Yule a pu intégrer le top 15 notamment en raison de la contre-performance de Tanguy Nef sur le second tracé. Le Genevois, 9e le matin, a accumulé les fautes l'après-midi pour reculer au 22e rang. Il n'a ainsi pas confirmé sa remarquable 5e place de Levi, même s'il a montré de belles choses sur le premier parcours à Gurgl.

Zenhäusern dans le dur

Luca Aerni, qui avait largement manqué la qualification à Levi (40e sur le tracé initial), a pour sa part retrouvé un rang plus en adéquation avec son statut. Mais sa 24e place ne le satisfera certainement pas.

Journée difficile également pour Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu de justesse - pour 0''02 - le 30e et dernier ticket de finaliste. A la peine dans le mur, le Haut-Valaisan a signé le moins bon temps sur le second parcours et se classe au 30e et dernier rang.

Rochat comme à Levi

Si les 30 participants de la deuxième manche ont tous rallié l'arrivée, la première manche a été fatale à plusieurs cadors. A commencer par Marc Rochat: le Vaudois, solide 9e de la Coupe du monde de slalom 2023/24, est parti à la faute, comme à Levi.

Détenteur du petit Globe de la discipline et vainqueur l'an dernier à Gurgl, Manuel Feller a quant à lui vécu sa troisième élimination en trois courses cet hiver. Les «revenants» Lucas Pinheiro Braathen et Marcel Hirschier ont eux aussi échoué sur le premier tracé.

ats