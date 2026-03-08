  1. Clients Privés
Slalom de Kranjska Gora Meillard étrenne son titre olympique dans une lutte qui promet beaucoup

ATS

8.3.2026 - 04:00

La lutte promet d'être belle dimanche dans le slalom de Kranjska Gora, l'avant-dernier de la saison.

Loïc Meillard est toujours en quête d'un premier succès en Coupe du monde de slalom cet hiver.
Loïc Meillard est toujours en quête d'un premier succès en Coupe du monde de slalom cet hiver.
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 04:00

08.03.2026, 08:55

Seulement 17 points séparent les trois premiers de la Coupe du monde de la discipline, dans laquelle Loïc Meillard pointe au 7e rang.

Le skieur d'Hérémence dispute dimanche son premier slalom depuis son sacre olympique dans la discipline. Avec 312 points – soit 140 de moins que le leader provisoire Atle Lie McGrath, il ne possède plus que de minces espoirs de s'adjuger un premier globe de cristal.

Mais Loïc Meillard, qui également le tenant du titre mondial sur les virages courts, a un statut à assumer. Il a certes déjà décroché trois podiums cette saison en Coupe du monde de slalom, mais sans pouvoir fêter la moindre victoire. Il doit rectifier le tir, au lendemain de sa 2e place en géant.

No 2 suisse cette saison en slalom, Tanguy Nef vise quant à lui toujours un premier podium sur le Cirque blanc. Mais la régularité du Genevois, auteur de six top 10 cet hiver, finira par être récompensée. Il sort qui plus est de JO réussis, avec l'or du combiné par équipe (avec Franjo von Allmen) et un 6e rang en slalom.

«Il répond toujours présent»Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

Un super-G pour les dames

Les dames concluront quant à elles leur week-end de vitesse par un super-G à Val di Fassa. Leader de la Coupe du monde de la discipline, Sofia Goggia pourrait s'assurer le petit globe dimanche: l'Italienne compte 84 points d'avance sur sa dauphine Alice Robinson et 116 sur Emma Aicher, 3e du classement.

Côté suisse, les espoirs reposent une nouvelle fois sur les épaules de Corinne Suter et de Malorie Blanc. La Schwytzoise, 3e samedi en descente, reste sur une 3e et une 4e place en super-G à Soldeu. La Valaisanne, victorieuse à Crans-Montana juste avant les Jeux, doit défendre sa place dans le top 10 de la discipline.

Descente de Val di FassaCorinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Archive sur le ski alpin

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait.

12.11.2025

