Une semaine après sa 2e place à Val d’Isère, Loïc Meillard s’est offert un nouveau podium en slalom. A Alta Badia lundi, le skieur d'Hérémence a pris 3e place d’une course remportée par le Norvégien Atle Lie McGrath devant le Français Clément Noël. Le Genevois Tanguy Nef a lui pris le 7e rang.

Loïc Meillard s’est offert un nouveau podium en slalom. KEYSTONE

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Déjà troisième après le parcours initial, Meillard a montré une belle constance pour maintenir son rang en finale. Il lui a manqué 0''39 par rapport au vainqueur, qui l'a emporté avec 0''30 sur Noël, qui avait réalisé le meilleur temps de la 1re manche.

Meillard a commis une faute au milieu de la 2e manche qui lui a potentiellement coûté la victoire. «D'un côté, je suis déçu d'avoir raté la première place en raison de cette faute. Mais d'un autre, je me réjouis d'avoir malgré cela pu prendre place sur le podium», a expliqué le skieur d'Hérémence au micro de la télévision SRF.

Le champion du monde de slalom se réjouit de quelques rares jours de détente. «Je vais profiter de Noël, boire un verre de vin, mais tout recommencera ensuite très vite.»

Deuxième après la 1re manche, McGrath a profité de la petite erreur de Meillard et d'une manche moyenne de Clément Noël pour signer le quatrième succès de sa carrière en Coupe du monde, un peu moins d'un an après celui conquis à Wengen.

Nef dans le top 10

Trois autres Helvètes ont inscrit des points dans la station italienne. Le Genevois Tanguy Nef a pris une belle septième place, alors que le Valaisan Daniel Yule (26e) et le Zougois Matthias Iten (27e) ont aussi terminé dans le top 30.

Marc Rochat, Ramon Zenhäusern et Luca Aerni ont pour leur part pu ranger prématurément leurs skis. Avec un retard respectif de 2''11, 2''48 et 2''69, le Vaudois, le géant valaisan et le Fribourgeois n'ont pas passé le cut du top 30.

