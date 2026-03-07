  1. Clients Privés
Géant de Kranjska Gora Loïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Loïc Meillard a décroché samedi son 35e podium en Coupe du monde. Le skieur d'Hérémence a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora, à 0''54 du vainqueur Lucas Pinheiro Braathen. Cinquième, Marco Odermatt n'a pas encore le globe de la discipline en poche, voyant le Brésilien revenir à 48 points.

Loïc Meillard s’est offert un nouveau podium en géant en Coupe du monde.
Loïc Meillard s’est offert un nouveau podium en géant en Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-ATS

07.03.2026, 13:28

07.03.2026, 14:34

Triple médaillé aux Jeux (or en slalom, argent en combiné par équipe avec Marco Odermatt et bronze en géant), Loïc Meillard poursuit donc sur sa lancée de Bormio. Il s'est offert samedi son sixième podium de la saison, le troisième dans une discipline où il a triomphé deux fois cet hiver.

«Chaque podium est positif», a-t-il réagi au micro de SRF. «J'ai fait quelques fautes en deuxième manche, mais ça arrive quand on attaque. Mes dernières courses avant les JO étaient déjà bonnes, et je suis content d'avoir conservé ce niveau après les Jeux. Je peux être satisfait de mon résultat.»

Pinheiro Braathen en or. Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»

Pinheiro Braathen en orLes Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»

Loïc Meillard n'a rien pu faire face au champion olympique de la discipline Lucas Pinheiro Braathen, qui a maîtrisé son sujet pour décrocher son premier succès en Coupe du monde de géant sous les couleurs brésiliennes. En tête après la manche initiale, Lucas Pinheiro Braathen n'a rien lâché sur le second parcours.

Le Brésilien relance la lutte pour le globe de la discipline en revenant à 48 points de Marco Odermatt. Pas suffisamment performant sur le bas du parcours, «Odi» a subi un «échec» surprenant samedi, lui qui restait sur sept podiums consécutifs à Kranjska Gora. Il échoue à 0''53 de la 3e place de Stefan Brennsteiner.

«La situation est inédite» pour Odermatt

«J'ai tout essayé, mais j'ai malheureusement commis quelques erreurs», a expliqué Marco Odermatt à SRF. «A deux ou trois reprises, j'ai été gêné. Je n'ai pas pris de risques inutiles, mais je n'ai pas réussi à skier de manière suffisamment propre. Même sans faire d'erreurs, je n'aurais pas été très rapide», a-t-il analysé.

«Je ne me suis pas encore préoccupé de la lutte pour le globe. Bien sûr, le pire scénario serait que Braathen gagne à Hafjell (le 24 mars) et que je ne sois pas tout devant», a-t-il poursuivi. «Tout est encore possible. Mais la situation est inédite: je crois que j'ai presque toujours eu le globe assuré avant les finales».

Kranjska Gora. Marco Odermatt officiellement sacré roi ce week-end ?

Kranjska GoraMarco Odermatt officiellement sacré roi ce week-end ?

Aerni dans le top 15

Troisième meilleur Suisse dans cet avant-dernier géant de l'hiver, Luca Aerni a pour sa part décroché le 14e rang, perdant trois places à l'issue du second parcours. Le Valaisan n'efface donc pas vraiment sa frustration olympique, lui qui avait terminé 18e du géant des Jeux à Bormio.

Décevant 16e sur le premier parcours, Thomas Tumler n'est pas parvenu à redresser la barre en deuxième manche. Le Grison, 4e dans la discipline aux JO, doit se contenter d'une 15e place. Cinquième et dernier Suisse qualifié pour la deuxième manche - avec le 30e et dernier ticket, Fadri Janutin s'est classé 24e.

