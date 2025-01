Michael Vogt a réussi une bonne performance pour sa première course de Coupe du monde en bob à quatre après son terrible accident de l'hiver dernier. Le Schwytzois s'est classé cinquième à Winterberg.

Michael Vogt a terminé cinquième. KEYSTONE

ats Melchior Cordonier

Ce retour n'était pas évident à gérer sur le plan mental, un peu moins d'un an après l'accident d'Altenberg dans lequel son freineur habituel Sandro Michel avait été gravement blessé. A Winterberg, Vogt avait Schläpfer, Hufschmid et Haas comme coéquipiers. La victoire est revenue au Britannique Brad Hall. Deux autres pilotes suisses ont fini dans le top 10, à savoir Cédric Follador (8e) et Timo Rohner (9e).

Brillante 2e samedi en monobob, Melanie Hasler a réalisé une nouvelle bonne performance dimanche à Winterberg. L'Argovienne et sa pousseuse Muswama Kambundji ont terminé 6e en bob à deux. La championne du monde junior Debora Annen, 4e en solo, a quant à elle obtenu la 10e place au côté de Julie Maria Leuenberger.