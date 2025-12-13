  1. Clients Privés
Ski alpin Gisin souffre aussi d’une grave blessure au genou après sa chute

ATS

13.12.2025 - 17:10

Outre ses blessures aux cervicales et au poignet, Michelle Gisin souffre également d'une sérieuse blessure au genou gauche, a annoncé Swiss-Ski. L'Obwaldienne a lourdement chuté jeudi à St-Moritz.

«Un cauchemar absolu» : la famille de Michelle Gisin replongée dans l’enfer des blessures.
«Un cauchemar absolu» : la famille de Michelle Gisin replongée dans l’enfer des blessures.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 17:10

13.12.2025, 17:30

Ski alpin. Des nouvelles de Michelle Gisin après sa lourde chute à St-Moritz

Ski alpinDes nouvelles de Michelle Gisin après sa lourde chute à St-Moritz

«Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament interne du genou gauche», écrit la Fédération suisse. Opérée en urgence des cervicales et du poignet le jour de sa chute, la skieuse de 32 ans devra subir une nouvelle intervention une fois qu'elle se sera quelque peu rétablie.

Lourde chute à St-Moritz. Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Lourde chute à St-MoritzMichelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Swiss-Ski a également précisé que Michelle Gisin resterait encore quelques jours à l'hôpital. «Le processus de guérison se déroule de manière satisfaisante, elle se déplace déjà activement avec des béquilles», peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Héliportée, l’Obwaldienne souffre de blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale.

11.12.2025

