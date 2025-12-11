  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

St-Moritz Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée

ATS

11.12.2025 - 11:51

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Héliportée, l’Obwaldienne souffre de blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale.

11.12.2025

Keystone-SDA

11.12.2025, 11:51

11.12.2025, 16:36

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.

Gisin est tombée après une bonne minute de course. La skieuse d'Engelberg a ensuite percuté à pleine vitesse les filets de sécurité. Selon les premiers constats, elle pourrait s'être gravement blessée. L'Obwaldienne a été transportée à l'hôpital pour des examens médicaux plus approfondis.

Lourde chute à St-Moritz. Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Lourde chute à St-MoritzMichelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Hécatombe chez les Suissesses

Avec la chute de Gisin, la malchance continue de frapper sur les skieuses de l'équipe de Suisse. Lara Gut-Behrami sera absente toute la saison suite à la grave blessure au genou subie lors de l'entraînement à Copper Mountain.

Carrière terminée ?. Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !

Carrière terminée ?Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !

Corinne Suter devra faire une pause d'environ un mois suite à des blessures subies mercredi dernier à l'entraînement à St-Moritz. Les examens ont révélé une déchirure de fibres musculaires dans le bas de la jambe gauche ainsi qu'une contusion de l'articulation du genou gauche. De plus, une fracture a été constatée à l'arrière du pied droit.

Ski alpin. Après Lara Gut-Behrami, Corinne Suter tombe à son tour

Ski alpinAprès Lara Gut-Behrami, Corinne Suter tombe à son tour

Les plus lus

Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie
Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée
Changement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»
Le rapport du Grand Conseil sera dévoilé courant janvier
«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Les pétards devraient être interdits en Suisse