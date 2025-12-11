Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Héliportée, l’Obwaldienne souffre de blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale. 11.12.2025

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.

Gisin est tombée après une bonne minute de course. La skieuse d'Engelberg a ensuite percuté à pleine vitesse les filets de sécurité. Selon les premiers constats, elle pourrait s'être gravement blessée. L'Obwaldienne a été transportée à l'hôpital pour des examens médicaux plus approfondis.

Hécatombe chez les Suissesses

Avec la chute de Gisin, la malchance continue de frapper sur les skieuses de l'équipe de Suisse. Lara Gut-Behrami sera absente toute la saison suite à la grave blessure au genou subie lors de l'entraînement à Copper Mountain.

Corinne Suter devra faire une pause d'environ un mois suite à des blessures subies mercredi dernier à l'entraînement à St-Moritz. Les examens ont révélé une déchirure de fibres musculaires dans le bas de la jambe gauche ainsi qu'une contusion de l'articulation du genou gauche. De plus, une fracture a été constatée à l'arrière du pied droit.