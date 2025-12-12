Au lendemain de la grave chute de Michelle Gisin, l'entraîneur Beat Tschuor a donné des nouvelles de l'Obwaldienne. Elle a été opérée des cervicales et à un bras.

Michelle Gisin a été opérée des cervicales et à un bras. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La blessure au genou gauche doit encore être examinée de plus près, a déclaré Tschuor à SRF en marge de la descente de Coupe du monde à Saint-Moritz. Les opérations réalisées jusqu'à présent se sont bien déroulées. Gisin lui a envoyé un message vocal et semblait positive. Cependant, d'autres examens sont encore nécessaires.

Gisin a fait une violente chute lors de l'entraînement de descente jeudi. Elle a d'abord été transportée par hélicoptère à l'hôpital local, puis dans une clinique spécialisée à Zurich. La double championne olympique se porte bien compte tenu des circonstances et peut «bouger normalement» ses bras et ses jambes.