Ski alpin Des nouvelles de Michelle Gisin après sa lourde chute à St-Moritz

ATS

12.12.2025 - 14:51

Au lendemain de la grave chute de Michelle Gisin, l'entraîneur Beat Tschuor a donné des nouvelles de l'Obwaldienne. Elle a été opérée des cervicales et à un bras.

Michelle Gisin a été opérée des cervicales et à un bras.
Michelle Gisin a été opérée des cervicales et à un bras.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 14:51

La blessure au genou gauche doit encore être examinée de plus près, a déclaré Tschuor à SRF en marge de la descente de Coupe du monde à Saint-Moritz. Les opérations réalisées jusqu'à présent se sont bien déroulées. Gisin lui a envoyé un message vocal et semblait positive. Cependant, d'autres examens sont encore nécessaires.

Lourde chute à St-Moritz. Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Lourde chute à St-MoritzMichelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Gisin a fait une violente chute lors de l'entraînement de descente jeudi. Elle a d'abord été transportée par hélicoptère à l'hôpital local, puis dans une clinique spécialisée à Zurich. La double championne olympique se porte bien compte tenu des circonstances et peut «bouger normalement» ses bras et ses jambes.

St-Moritz. Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée

St-MoritzMichelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin victime d’une lourde chute à St-Moritz

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Héliportée, l’Obwaldienne souffre de blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale.

11.12.2025

