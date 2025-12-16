La skieuse suisse Michelle Gisin s'est exprimée ce mardi sur Instagram pour la première fois depuis sa violente chute à l'entraînement à St-Moritz jeudi dernier.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Bien qu'elle doive encore repasser sur le billard après sa lourde chute, Michelle Gisin a retrouvé son sourire si caractéristique, comme en témoigne la photo publiée sur son compte Instagram ce mardi 16 décembre.

«Je reçois tellement d'amour en ce moment. Il est difficile d'exprimer toute ma gratitude envers chaque médecin, infirmière, pilote d'hélicoptère, secouriste, entraîneur, physio et chaque personne qui m'a aidée, ces derniers jours. Merci du fond du cœur. Merci à tous d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé de l'amour et des ondes positives, et merci pour tous vos messages», écrit-elle, en anglais, en légende ladite photo la montrant debout dans les couloirs de la clinique Hirslanden de Zurich.

«J'ai eu énormément de chance et je suis heureuse de pouvoir encore bouger l'ensemble de mon corps. Bien sûr, je pousse déjà un peu les limites et je marche un peu. La troisième opération (sur trois) aura lieu ce week-end et j'ai hâte d'être au point où le seul chemin que l'on prend est vers le haut», poursuit-elle.

C'est la première fois que l'Obwaldienne de 32 ans s'exprime depuis son accident qui lui a causé des blessures à la colonne cervicale, au poignet droit et au genou gauche. Pour l'heure, elle n'a rien indiqué concernant la suite de sa carrière.