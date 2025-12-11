Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Swiss-Ski a donné des nouvelles de Michelle Gisin suite à sa lourde chute jeudi à l’entraînement à St-Moritz. L'Obwaldienne souffre de multiples blessures et doit se faire opérer dans la journée.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Michelle Gisin, victime d’une violente chute jeudi à l’entraînement en vue des descentes de Coupe du monde à St-Moritz, souffrent de plusieurs de blessures, dont une au cou. «La skieuse de 32 ans a été transportée en hélicoptère vers la clinique locale. Les examens ont révélé des blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu’à la colonne cervicale», annonce Swiss-Ski dans un communiqué jeudi après-midi.

«Pour traiter la blessure à la colonne cervicale, Michelle Gisin a dû être transférée par la Rega à la clinique Hirslanden de Zurich. La colonne cervicale y sera opérée encore aujourd’hui. Michelle Gisin se trouve, compte tenu des circonstances, dans un état stable», ajoute l’instance faîtière du ski alpin suisse.

Gisin «peut bouger normalement ses bras et ses jambes»

Cette dernière précise encore que l’Obwaldienne «peut bouger normalement ses bras et ses jambes» et que «d’autres examens concernant le poignet droit et le genou gauche ne pourront être effectués qu’une fois la colonne cervicale stabilisée».

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour l’équipe helvétique de vitesse, qui doit déjà faire face aux forfaits de Lara Gut-Behrami (fin de saison) et de Corinne Suter (absente au moins un mois).

