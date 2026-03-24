Mikaela Shiffrin a survolé son sujet lors de la première manche du slalom de Hafjell. L'Américaine devance Wendy Holdener de 1''10.

Wendy Holdener en route vers un nouveau podium. ats

Keystone-ATS Clara Francey

Rien ne s'oppose vraiment à un 110e succès en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin, à son neuvième de l'hiver, ce qui correspondrait à un record. Elle évolue vraiment dans un monde à part.

Wendy Holdener précède de 0''02 l'Américaine Paula Moltzan et de 0''28 l'Allemande Emma Aucher qui peut encore inquiéter Mikaela Shiffrin pour la victoire au classement général de la Coupe du monde.

Sur un tracé trop plat pour lui convenir vraiment, Camille Rast occupe la 9e place. Mélanie Meillard et Eliane Christen sont respectivement 15e et 17e.