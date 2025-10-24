Mikaela Shiffrin entourée par de nombreuses incertitudes

Fin novembre 2024, Mikaela Shiffrin se blessait à l'abdomen lors d'une chute. Trois mois plus tard, elle remportait sa 100e victoire en Coupe du monde.

Avant la nouvelle saison, Mikaela Shiffrin fixe de faibles objectifs par rapport à son palmarès.

Avant la nouvelle saison, elle fixe de faibles objectifs par rapport à son palmarès. L'occasion pour Lara Gut-Behrami de terminer sa carrière avec une victoire au classement général de la Coupe du monde ?

Est-ce qu'elle veut résister à la pression ou est-ce qu'elle aborde vraiment la saison avec beaucoup de doutes ? Mikaela Shiffrin a en fait peu de raisons d'être pessimiste. A 30 ans, la recordwoman américaine compte 101 victoires en Coupe du monde, dont deux au printemps dernier, c'est-à-dire après l'interruption due à sa profonde blessure au ventre qu'elle a subie à Killington et qui a entraîné plusieurs opérations.

Federica Brignone, la championne sortante du classement général de la Coupe du monde, et Petra Vlhova, son adversaire la plus redoutable en slalom, manquent toujours à l'appel. Sa propre préparation s'est déroulée sans encombre. Elle a passé un «été formidable», a récemment déclaré Shiffrin lors d'un point presse organisé par son fournisseur de skis Atomic, en faisant notamment référence à ses progrès en géant.

De nombreuses incertitudes

Et pourtant, avant le coup d'envoi du géant samedi à Sölden, Shiffrin déclare ne pas forcément démarrer la saison «avec le sentiment d'être parmi les athlètes les plus rapides». En raison de sa situation actuelle, Shiffrin affirme ne pouvoir que rêver de remporter le classement général de la Coupe du monde. «Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Je vais devoir m'améliorer à chaque course.»

Les incertitudes concernent surtout les disciplines autres que le slalom. Même en géant, Shiffrin ne se voit pas encore à son niveau antérieur après la préparation estivale. C'est pourquoi l'une des priorités lors des camps d'entraînement a été de retrouver le niveau dans cette discipline, décrit l'Américaine.

S'il est dans son tempérament de modérer ses attentes, ses résultats dans sa deuxième discipline de prédilection ont effectivement été inhabituellement modestes depuis son retour: elle a été éliminée une fois, elle a manqué une fois la qualification pour la deuxième manche, elle a échoué une fois lors de la première manche.

Au classement WCSL, qui sert de base à la liste de départ, elle n'est plus que 31e. Les problèmes étaient également psychologiques, car Shiffrin indique souffrir de stress post-traumatique.

Pas de descentes, St-Moritz comme test de super-G

Shiffrin a renoncé à participer aux courses de vitesse, notamment pour des raisons de sécurité après la lourde chute de son fiancé Aleksander Kilde à Wengen. Et cela restera ainsi pour l'instant. Elle exclut de prendre le départ des descentes cette saison. En super-G, elle veut voir où elle se situe en décembre à Saint-Moritz et décider ensuite de ses prochains départs.

Est-ce l'occasion pour Lara Gut-Behrami de couronner sa saison d'adieu par une troisième victoire au classement général de la Coupe du monde après 2016 et 2024? Oui! Si Gut-Behrami reste en bonne santé et garde sa concentration, l'avantage revient à la Tessinoise de 34 ans, qui récoltera des points dans trois disciplines, en commençant l'hiver en tant que numéro 1 en super-G, numéro 5 en descente et numéro 6 en géant.

Comme Federica Brignone, lauréate du Gros Globe l'hiver dernier, ne sera pas de retour avant les Jeux olympiques, il est difficile d'identifier d'autres adversaires capables de remporter le classement général. Sofia Goggia serait la plus à même de le faire. Les talents Zrinka Ljutic (21 ans) et Lara Colturi (18 ans), qui ont atteint l'élite mondiale, n'en sont qu'à leurs débuts, tandis que Camille Rast devrait dominer le slalom et le géant.

Peut-être ses derniers Jeux olympiques

Aux Jeux olympiques, Shiffrin possède un bilan plus faible que sur le circuit. Trois médailles, l'or en 2014 à Sotchi et en 2018 à Pyeongchang et l'argent en 2018, ont été obtenues en onze courses. Son taux de podiums en Coupe du monde est de plus de 50 pour cent (281 départs, 157 podiums).

La championne ne pense pas qu'il y aura encore beaucoup de courses olympiques dans sa carrière: «Je ne sais pas si ce seront mes derniers Jeux olympiques. Je pense que oui», dit-elle. La reine du slalom du Colorado, qui aura 31 ans en mars, ne veut toutefois pas exclure totalement une nouvelle participation en 2030 dans les Alpes françaises: «On ne sait jamais.»

