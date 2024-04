Coup double : les stars du ski alpin, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et l'Américaine Mikaela Shiffrin, ont annoncé leurs fiançailles ainsi que le retour du Scandinave sur les skis après sa grave chute en janvier.

AFP Nicolas Larchevêque

Le couple, officiellement ensemble depuis 2021, a publié des photos sur Instagram dans la nuit de jeudi à vendredi où l'on voit Kilde offrir une bague à une Shiffrin radieuse. Le Norvégien de 31 ans dit avoir pris sa décision depuis l'hôpital où il se remettait d'un déboîtement de l'épaule et d'une profonde lacération du mollet droit occasionnés par sa chute spectaculaire lors de la descente de Wengen (Suisse) le 13 janvier.

«Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, c'est clair, mais l'un des hauts, ça a été la proximité avec ma famille et, en particulier, avec Mikaela», a-t-il confié lors d'un programme qui doit être diffusé vendredi sur la chaîne norvégienne NRK. «Durant mon séjour à l'hôpital d'Innsbruck (Autriche), je me suis dit que le moment était venu. J'ai passé un coup de fil et j'ai commandé une bague. Je suis donc fiancé», a-t-il ajouté.

Mikaela Shiffrin, 29 ans, a elle aussi été victime d'une chute fin janvier en Italie, qui l'a éloignée du circuit pendant un mois et demi mais elle a fait un retour triomphal le mois dernier à Saalbach (Autriche).

Kilde : «Je vais revenir»

Kilde, qui disait en février ne pas être certain de pouvoir reprendre la compétition, a précisé qu'il entendait faire son retour. «Je vais revenir. Je sens que cela peut se faire, que c'est réaliste», a-t-il dit, selon NRK. «J'ai 31 ans et c'est le meilleur âge d'une certaine manière. Je peux continuer jusqu'à 40 ans mais c'est maintenant que je dois briller. Il faut donc que je revienne et que je retente ma chance».

Kilde a remporté le classement général de la Coupe du monde en 2019-2020 ainsi que deux globes de descente et deux autres en Super G. Quintuple lauréate du gros globe et double championne olympique, Shiffrin compte quant à elle 97 succès en Coupe du monde, dont 60 en slalom, sa discipline favorite où elle a remporté huit petits globes.